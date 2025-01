Programa de Treinamento de Avaliação de Ouro que ocorrerá em Coimbatore

Um programa de treinamento de avaliador de ouro de 10 dias, organizado pela Skill India e pela National Skill Development Corporation (NSDC), ocorrerá de 3 a 12 de fevereiro em Coimbatore. O treinamento abrange a avaliação de ouro, procedimentos de compra, avaliação de qualidade, certificação distintiva de vedação e métodos de desembolso de empréstimos.

Aberto a pessoas com 18 anos ou mais e que estudaram pelo menos até a Classe VIII, o programa oferece certificação governamental. Os interessados ​​devem apresentar três fotografias do tamanho de um passaporte, original e fotocópias de seu cartão Aadhaar, certificados educacionais e uma taxa de treinamento de ₹ 7.500. Para mais detalhes, comunique -se com: 94437 28438.