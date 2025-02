Programa de verificação de saúde gratuito em aniversários a partir de fevereiro de 2025, aqui mostramos como se registrar

Yakarta, vivo – Em fevereiro de 2025, o povo da Indonésia receberá serviços gratuitos de controle de saúde como aniversário do governo.

Este programa tem como objetivo melhorar a qualidade da saúde pública, apoiando a conquista da Indonésia Gold 2045.

Se você estiver interessado em ingressar neste programa, aqui está como se registrar on -line por meio do aplicativo móvel saudável, informado pelo Ministério do Secretariado do Estado (SetNEG) da República da Indonésia.

 Ilustração/Trabalhador de Saúde

1. Encontre o único aplicativo móvel saudável em Playstore ou AppStore e faça o download do aplicativo no seu telefone celular.

2. Depois de baixar o aplicativo, abra o aplicativo e preencha seus dados pessoais para registrar uma conta.

3. Em seguida, você receberá uma mensagem de confirmação de que sua conta foi registrada corretamente.

4. Em seguida, preencha o questionário de detecção independente para selecionar o pacote de inspeção desejado. Depois disso, você receberá um código de ingresso.

5. Depois disso, traga um cartão de identidade (KTP/KK/KIA), o código do ingresso e os resultados de detecção independentes para o centro de saúde ou o centro de saúde mais próximo.

6. Você pode fazer um exame médico gratuito na forma de controles de açúcar no sangue, pressão arterial, saúde renal e saúde mental.

7. Os resultados do exame estarão disponíveis no aplicativo Um celular saudável na seção ‘Resultados da verificação de saúde’.

Quem pode fazer uma verificação de saúde gratuita?

De acordo com o Ministério da Saúde da Indonésia, este programa é aberto a todas as idades, variando de bebês a idosos. Com um controle de saúde livre, espera -se que a doença seja detectada acima e o tratamento pode ser mais eficaz, reduzindo assim o risco de incapacidade ou morte.

A seguir, são apresentadas as categorias de idade que este programa pode seguir:

1. Bebês recém -nascidos

Detecção precoce de problemas como a falta de hormônio da tireóide, G6PD, doenças cardíacas congênitas críticas e problemas de crescimento. O exame é realizado quando o bebê tem dois dias (H+2).

2 Filhos de jovens e pré -escolares

Exame do crescimento, desenvolvimento e detecção precoce de doenças como tuberculose, perda auditiva, problemas oculares, dentes, talasmia e diabetes mellitus.

3. Adulto

O exame inclui a avaliação de fatores de risco cardiovascular, tuberculose, DPOC e detecção precoce de câncer de mama, câncer de colo do útero, câncer de pulmão e câncer de cólon. O exame também inclui funções sensoriais, saúde mental, fígado e preparação para a noiva e o noivo.

4. Anciãos

Grant na detecção de problemas gerais de saúde em idosos, como a saúde dos idosos, distúrbios cardiovasculares, pulmões, câncer, função sensorial e saúde mental e hepática.