Programa Paramount Plus 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025: Novos programas de televisão e filmes foram adicionados

Paramount Plus ‘ Os novos lançamentos de televisão e filmes de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025 incluem Mona Lisa e The Blood Moon, NCIS: Sydney (2ª temporada), Good Kill e Manglehorn.

Em 28 de janeiro, Mona Lisa e a Lua Sangue caem em Paramount Plus. O thriller de fantasia gira em torno de uma mãe solteira que se torna amiga de uma mulher com poderes sobrenaturais para ganhar dinheiro fácil. No entanto, sua amizade e crimes logo acabam chamando a atenção de policiais que levam a infinitos problemas.

Além disso, o NCIS: Sydney (2ª temporada) estará disponível na plataforma de transmissão. Ele se concentra nas aventuras dos agentes do NCIS e na polícia federal da Austrália. No entanto, deixar de lado as diferenças para resolver casos parecem difíceis para as duas equipes.

Mais tarde, o Good Kill será lançado no Paramount Plus. Esse drama do thriller de guerra segue a tumultuada jornada de um piloto americano de drones cuja vida dá uma virada dramática. Ao realizar missões para deixar bombas sobre os objetivos, com cada contagem de morte aumentando, começa a questionar sua própria moralidade.

Além disso, ir à plataforma de transmissão é Manglehorn. Ele se concentra em um homem desconsolado chamado AJ Manglehorn, que leva uma vida solitária com seu gato. No entanto, sua vida começa a mudar com a entrada de um caixa bancário chamado Dawn. Portanto, uma história emocionante começa com uma montanha -russa de emoções.

Novo Paramount Plus Lançamentos de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de televisão e filmes que são adicionados ao Paramount Plus de 27 de janeiro a 2 de fevereiro de 2025.

28 de janeiro

Matar

Mona Lisa e a Lua do Sangue

29 de janeiro

The Tiny Chef Show (2ª temporada)

A terra

31 de janeiro

NCIS: Sydney (temporada 2)

Um assassinato no parque

Boa matar

Chifres de deficiência

O trem d

Os sete cinco

1 de fevereiro

Um coração poderoso

Uma caminhada na lua

Adorar

Uma aranha chegou

Gigolo americano

Ataque o bloco

Babel

Filhos bebês

Aniversário

Meninos e meninas

Montanha em barulho

Cidade de Chocolate

Paradise Cinema

Desapear

Condição crítica

Beleza perigosa

Dúvida

Dia livre de Ferris Bueller

GEOSTORMA

Conectado

Espero que eles sirvam cerveja no inferno

Entrar e fora

Na natureza

Jersey

Suco

Apenas mais uma garota no IRT

Como água de chocolate

Perder Isaiah

Mansfield Park

Quarto de Marvin

Homens, mulheres e crianças

Ameaça II Sociedade

Muriel Wedding

Casamento do meu melhor amigo

Filha do meu chefe

O (Othello)

Velha escola

Bom rosa

Estrada para a perdição

Vérias romanas

Febre de sábado à noite

Chance

Shakespeare apaixonado

Nós dançamos?

Atirador

Sufragista

Termos de afeto

A babá

O garoto de pijama listrado

A cor roxa

A estrela da tarde

A empresa

A busca pela rede de outubro

O guru do amor

A carta de amor

A máscara

A busca por feliz

Os smurfs

Os Smurfs 2

Esposas de Stepford

A lista de tarefas

A madeira

Transformadores

Vampire no Brooklyn

O que está embaixo

O que as mulheres querem

Quando Harry conheceu Sally

Ganhe um compromisso com Tad Hamilton!

Guerra Mundial Z.

Wuthering Heights (2003)

Dirigir

2 de fevereiro

O 67º Prêmio Anual do Grammy

