Programa Paramount Plus de 10 de fevereiro a 16 de fevereiro de 2025: Novas televisão e filmes foram adicionados

Os novos lançamentos de TV e filmes da Paramount Plus de 10 de fevereiro a 16 de fevereiro incluem Patrulha da Paw: filhotes de caminhões grandes, como eles resolveram isso? Temporada 3, temporada do equalizador 5 e 2ª temporada.

Em 12 de fevereiro, Paw Patrol: Big Truck Pups estreará no Paramount Plus. Esta série animada segue um grupo de filhotes corajosos sob a liderança de Ryder. Juntos, eles criam soluções criativas para manter sua cidade a salvo do perigo.

Além disso, como eles resolveram isso? A terceira temporada estará disponível na plataforma de transmissão. O reality show apresenta as máquinas mais poderosas do mundo que assumem desafios complexos para reparar as coisas. Seja um projeto bilionário que não cobre o túnel ou uma operação da fazenda de peixes abertos do Ocean, nada parece impossível para essas máquinas operadas pelos melhores técnicos e engenheiros.

Também na Paramount Plus, temporada 5 do Equalizer. Cream para a viagem de uma mulher chamada Robyn McCall de um fundo misterioso. Embora possa aparecer como uma mãe solteira comum, Robyn possui habilidades para proteger as pessoas em ajuda.

Além disso, a segunda temporada do Tracker será lançada na plataforma de transmissão. A série dramática se concentra em um sobrevivente solitário, Colter Shaw, que tem uma parte problemática. No entanto, ele tem o instinto de localizar os desaparecidos, o que o ajuda a obter recompensas.

Novo Paramount Plus Lançamentos de 10 de fevereiro a 16 de fevereiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de televisão e filmes que são adicionados ao Paramount Plus de 10 de fevereiro a 16 de fevereiro de 2025.

12 de fevereiro

Fanboys

Patrulha da Paw: cachorrinhos de caminhões grandes

Crossroads CMT (temporadas 1-3,5,10-16,18-20)

Como eles consertaram isso? (Temporada 3)

MTV Unplugged (temporadas 1-8, 10-13)

VH1 Storytellers (temporadas 1-9, 11-13,15,16)

14 de fevereiro

Yellowjackets (estréia da terceira temporada)

16 de fevereiro

The Draw (estréia de inverno da 5ª temporada)

Tracker (estréia de inverno da segunda temporada)

