Programação da Netflix de 13 a 19 de janeiro de 2025: novos programas de TV e filmes adicionados

Os novos filmes e lançamentos de TV da Netflix de 13 a 19 de janeiro de 2025 incluem Back in Action e XO, Kitty Season 2.

XO, Kitty A 2ª temporada chega à Netflix em 16 de janeiro. Esta série segue Kitty Song Covey (Anna Cathcart), uma autoproclamada casamenteira adolescente cujas percepções confiantes sobre o amor são desafiadas quando ela viaja pelo mundo na tentativa de se reunir com seu namorado de longa distância. Os membros do elenco de apoio incluem Choi Min-young, Gia Kim, Sang Heon Lee, Anthony Keyvan, Peter Thurnwald, Jocelyn Shelfo, Yunjin Kim e Ryu Han-bi.

Além disso, a comédia de ação Back in Action estreará em 17 de janeiro. Este filme serve como um projeto de retorno para Cameron Diaz, que estrela ao lado de Jamie Foxx. A história segue espiões aposentados, Emily e Matt, que retornam ao mundo da espionagem depois que seu disfarce é descoberto. Seth Gordon dirigiu este filme a partir de um roteiro que ele co-escreveu com Brendan O’Brien.

Também chegará à Netflix esta semana The Walking Dead: The Ones Who Live Season 1. Esta série serve como um spin-off e sequência da série original The Walking Dead. A história acompanha Michonne (Danai Gurira), que tenta encontrar seu marido Rick Grimes (Andrew Lincoln), após ele desaparecer na nona temporada da série original. Pollyanna McIntosh, Terry O’Quinn e Lesley Ann-Brandt também fazem parte do elenco.

Novos lançamentos da Netflix de 13 a 19 de janeiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de TV e filmes adicionados à Netflix de 13 a 19 de janeiro de 2025.

13 de janeiro

The Walking Dead: Aqueles que Vivem 1ª Temporada

14 de janeiro

Inferno de Solteiro temporada 4

15 de janeiro

desordem pública

Hereditário

1ª temporada de Krapopolis

16 de janeiro

XO, Gatinho Temporada 2

amantes anônimos

17 de janeiro

De volta à ação

Os Roshans

3ª temporada jovem, famosa e africana

Para mais conteúdo da Netflix, confira o trailer da 2ª temporada de Mo, com estreia prevista para 30 de janeiro de 2025. Além disso, aqui está uma atualização sobre o futuro de Becky Lynch na WWE.