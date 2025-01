Programação da Netflix de 6 a 12 de janeiro de 2025: novos programas de TV e filmes adicionados

Os novos filmes e lançamentos de TV da Netflix de 6 a 12 de janeiro de 2025 incluem My Happy Marriage Season 2 e The Upshaws Part 6.

A segunda temporada de My Happy Marriage chega à Netflix em 6 de janeiro. Continua a história do relacionamento de Miyo (Reina Ueda) e Kiyoka (Kaito Ishikawa), que continua a florescer, à medida que o casal enfrenta novos desafios, como os pais de Kiyoka e conspiradores que ameaçam prejudicar sua dinâmica.

9 de janeiro traz The Upshaws Parte 6 para a Netflix. Esta comédia dramática familiar de Wanda Sykes (que também estrela a série) e Regina Y. Hicks segue Bennie Upshaw, que faz o possível para cuidar e sustentar sua família enquanto é atormentado por sua cunhada. Mike Epps, Kim Fields, Khali Daniya-Renee Spraggins, Journey Christine e Jermelle Simon compõem o elenco principal.

Também será lançado esta semana na Netflix a 2ª temporada do Fake Profile. Ambientado após os acontecimentos da primeira temporada, Camila (Carolina Miranda) tenta se distanciar do abusivo e tóxico Miguel (Rodolfo Salas) e seguir em frente com David (Lincoln Palomeque). ). No entanto, o seu relacionamento florescente é ameaçado por uma série de assassinatos sinistros.

Outro título que chega à Netflix esta semana é Lion. Este popular filme é estrelado pelo indicado ao Oscar Dev Patel como Saroo, um indiano de 30 anos criado por australianos. Ele empreende uma difícil jornada para encontrar sua família biológica, da qual foi separado em Calcutá quando tinha cinco anos.

Novos lançamentos da Netflix de 6 a 12 de janeiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de TV e filmes adicionados à Netflix de 6 a 12 de janeiro de 2025.

6 de janeiro

Meu casamento feliz 2ª temporada

Cru

7 de janeiro

O grande avanço

Gabriel Iglesias: A Lenda do Fofo

Jerry Springer: lutas, câmera, ação

Temporadas mais jovens 1-7

8 de janeiro

3ª temporada de Dubai Bling

Colina do Cão

EU SOU UM ASSASSINO Temporada 6

Subterrâneo

Perfil falso 2ª temporada

9 de janeiro

primitivo americano

Asura

Eu sou Ilary

Leão

Os Upshaws Parte 6

10 de janeiro

para a vida

Machos Alfa Temporada 3

11 de janeiro

DIAS DE SAKAMOTO (Novo episódio)

