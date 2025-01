Programação da Paramount Plus de 20 a 26 de janeiro de 2025: novos programas de TV e filmes adicionados

Paramount Plus’ Novos lançamentos de filmes e TV de 20 a 26 de janeiro de 2025 incluem Long Gone Heroes, Isle of MTV: Malta, Help! Estou em um relacionamento secreto, terceira temporada, e quem é seu caddie?

Em 21 de janeiro, Long Gone Heroes chega à Paramount Plus. Dirigido por John Swab, o filme acompanha as aventuras do soldado das forças especiais Gunner. Ele retorna ao campo de batalha mas desta vez o assunto é pessoal já que ele precisa resgatar sua sobrinha do sequestro. Ele logo percebe que a missão é muito mais complicada do que parece.

Além disso, Ilha da MTV: Malta (especial de 2024) estará disponível na plataforma de streaming. É um festival anual organizado pela MTV para a celebração da música de todos os gêneros, com apresentações fascinantes de inúmeros artistas.

Mais tarde, ajude! Estou em um relacionamento secreto, lançamento da terceira temporada na Paramount Plus. O reality show apresenta os apresentadores Rahne Jones e Travis Mills se aprofundando em seu relacionamento com as pessoas. Porém, seu objetivo central é descobrir por que esses amantes escondem seu romance de familiares e amigos.

Além disso, o filme de comédia Who’s Your Caddy? Ele gira em torno de uma estrela do hip-hop que não é permitida por seus membros em um clube de campo. No entanto, ele se recusa a desistir e compra terrenos para motivar os membros a aceitarem sua inscrição. Assim começa uma interessante história de diversão e drama.

Novos lançamentos da Paramount Plus de 20 a 26 de janeiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de TV e filmes adicionados à Paramount Plus de 20 a 26 de janeiro de 2025.

21 de janeiro

22 de janeiro

Ilha MTV: Malta (especial de 2024)

Ajuda! Estou em um relacionamento secreto (3ª temporada)

26 de janeiro

Quem é seu caddie?

watson

Para mais conteúdo da Paramount Plus, confira a explicação final de Landman. Além disso, descubra se o programa foi renovado para uma segunda temporada ou não.