Programação de pico da HBO de 20 a 26 de janeiro de 2025: novos programas de TV e filmes adicionados

HBO máximoNovos lançamentos de filmes e TV de 20 a 26 de janeiro de 2025 incluem Expedition X Temporada 8, Harpoon Hunters Temporada 1 e Bugs Bunny Builders Temporada 2B.

Em 22 de janeiro, a 8ª temporada da Expedição X chega à HBO Max. O reality show apresenta Jessica Chobot e Phil Torres investigando os eventos sobrenaturais que acontecem no mundo. Eles visitam lugares desconhecidos em busca de informações que expliquem acontecimentos não naturais. No entanto, o mistério continua a se aprofundar a cada pista.

Além disso, outro reality show Harpoon Hunters Season 1 estará disponível na plataforma de streaming. Segue-se uma família de pescadores multigeracional que tenta capturar atum rabilho do Atlântico usando arpões eletrificados de 3 metros. Com tempo limitado para capturá-los, eles estão determinados a colocar todo o seu esforço.

Mais tarde, Bugs Bunny Builders será lançado na HBO Max. A série animada acompanha as aventuras do Pernalonga e seu bobo grupo de amigos que trabalham como construtores. Embora existam inúmeros desafios em sua jornada, eles não desistem e aprendem valiosas lições de vida. A série apresenta um elenco de vozes de Eric Bauza, Chandni Parekh, Bob Bergen, Alex Cazares, Keith Ferguson, Jeff Bergman, Dawson Griffin e muitos outros.

Novos lançamentos do HBO Max de 20 a 26 de janeiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de TV e filmes adicionados ao HBO Max de 20 a 26 de janeiro de 2025.

21 de janeiro

Contrabando: Apreendido no Aeroporto, Temporada 1 (Discovery)

22 de janeiro

Expedição X, Temporada 8 (Descoberta)

23 de janeiro

CB Strike: O Coração Negro (Original HBO)

24 de janeiro

Caçadores de Arpões, Temporada 1 (Descoberta)

25 de janeiro

Bugs Bunny Builders, Temporada 2B (Cartoon Network)

