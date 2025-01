Programação de pico da HBO de 6 a 12 de janeiro de 2025: novos programas de TV e filmes adicionados

HBO Máx. Novos lançamentos de filmes e TV de 6 a 12 de janeiro de 2025 incluem 7 Little Johnstons temporada 15, Kids Baking Championship temporada 14, How It Really Happened temporada 8 e Holla (2006).

Em 7 de janeiro, a 8ª temporada de How It Really Happened estreia na HBO Max. Esta série de documentários explora os mistérios e histórias de criminosos notórios. Embora os casos possam parecer simples à primeira vista, os espectadores muitas vezes ficam surpresos ao descobrir que há muito mais abaixo da superfície.

Além disso, a 14ª temporada do reality show Kids Baking Championship estará disponível na plataforma. Apresenta jovens padeiros envolvidos em ferozes batalhas culinárias sob a direção de Duff Goldman e Valerie Bertinelli. No entanto, completar o desafio para ganhar o grande prêmio não é moleza.

A 15ª temporada de 7 Little Johnstons também será lançada na HBO Max. O reality show explora a vida da família anã, The Johnstons. Ele destaca sua crença em espalhar o amor e trabalhar duro para realizar seus sonhos.

Além disso, o drama de terror Holla (2006) também estará disponível na plataforma. O filme segue uma estrela de televisão que fica presa na cabana de Camp Diamond Creek com seus amigos. Enquanto tentam encontrar uma maneira de escapar, a situação deles piora com a chegada de um misterioso perseguidor.

Novos lançamentos do HBO Max de 6 a 12 de janeiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de TV e filmes adicionados ao HBO Max de 6 a 12 de janeiro de 2025.

6 de janeiro

Edição de celebridades dos piores cozinheiros da América: heróis vs. vilões (Food Network)

7 de janeiro

Chuteiras e Convos com Deebo Samuel, Episódio 111 (B/R)

Como isso realmente aconteceu, 8ª temporada (série original da CNN)

Campeonato de panificação infantil, temporada 14 (Food Network)

O Curioso Caso de Natalia Grace: O Capítulo Final, Temporada 3 (ID)

The Edge com Micah Parsons, Episódio 219 (B/R)

8 de janeiro

7 Little Johnstons, temporada 15 (TLC)

Heróis da CNN: um tributo às estrelas (2024)

Fixer to Fabulous, temporada 6 (HGTV)

Cozinha Wild Card, Temporada 2 (Food Network)

9 de janeiro

Aaron Hernandez e os incontáveis ​​assassinatos de Bristol (ID)

Filhos do Êxtase (Max Original)

The Pitt, Temporada 1 (Max Original)

10 de janeiro

Bill Maher: Alguém mais está vendo isso? (originais da HBO)

Borboleta Negra (2017)

Olá (2006)

Me olhe nos olhos (A24)

Vinnie Jones: Em campo, temporada 1-2 (Discovery +)

11 de janeiro

Caminho para o NHL Winter Classic, episódio 204

A sauna a vapor com Ej e Chuck 125 (TNT)

12 de janeiro

Espanha nua e assustada (Aventura En Pelotas España), Temporada 1 (Discovery International)

