Programação do carro SIM em Jacarta, Bandung, Bekasi, Bogor na segunda-feira, 6 de janeiro de 2025

Jacarta – A carta de condução ou carta de condução é um dos documentos que deve levar sempre consigo ao conduzir um veículo na estrada.

Este documento tem prazo de validade e quando expirar pode ser prorrogado em um dos carros Keliling SIM disponibilizados pela Polda Metro Jaya.

Conforme relatado pela VIVA no site Korlantas Polri, segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, a primeira programação de carro SIM móvel de hoje para a área de Jacarta está no campus Trilogi Kalibata para residentes do sul de Jacarta.

Para residentes do centro de Jacarta, o serviço SIM móvel atual pode ser encontrado na agência postal Lapangan Banteng. Bem como no Citraland Mall e no LTC Glodok para residentes do oeste de Jacarta que desejam estender sua carteira de motorista.

Residentes do leste de Jacarta que desejam estender o período de validade de suas carteiras de identidade, o horário de funcionamento do SIM móvel de hoje é no Grand Mall Cakung. O horário de funcionamento é das 08h00 WIB às 14h00 WIB.

Portanto, os residentes de Bandung que precisarem estender o prazo de validade de seu cartão SIM podem dirigir-se ao carro Mobile SIM localizado no BTC Fashion Mall e no Batununggal Modern Market, cujos pontos de venda estão abertos das 09h00 às 12h00 WIB.

Para os residentes de Bekasi, carros com SIM móvel são fornecidos na Mitra 10 Jatiasih. Lembre-se que o horário de funcionamento é muito curto, ou seja, das 08h00 às 10h00 WIB.

E a localização do SIM móvel para residentes de Bogor Regency está no Cileungsi Mall, enquanto a cidade de Bogor está em Lippo Plaza Kebon Raya. O horário de funcionamento é das 09h00 às 12h00 WIB.

Ressalta-se que o serviço Keliling SIM atende apenas solicitações de extensão do SIM A e C, que podem ser feitas antes da data de vencimento.

As condições para a renovação do SIM A ou C são a fotocópia do KTP válido, a fotocópia da carta de condução antiga e do original da carta de condução, bem como o comprovativo de um check-up médico e o resultado de um teste psicológico.

A taxa de renovação, conforme PP nº 60 de 2016 sobre Receita Não Tributária do Estado, é de IDR 80 mil para a extensão SIM A e de IDR 75 mil para a extensão SIM C.