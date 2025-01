Programação do carro SIM em Jacarta, Bogor, Bandung, sexta-feira, 10 de janeiro de 2025

Jacarta – Toda pessoa que dirige veículo automotor na estrada deve portar carteira de habilitação ou carteira de habilitação. Este bilhete de identidade deve ser renovado a cada 5 anos.

Hoje, Polda Metro Jaya oferece cinco carros com SIM móvel para residentes de Jacarta. Relatado pela VIVA do site Korlantas Polri, em 10 de janeiro de 2025, os residentes da área leste de Jacarta podem vir ao Grand Mall Cakung.

Enquanto isso, aqueles que estão no oeste de Jacarta podem visitar o Citraland Mall e o LTC Glodok para renovar seu cartão SIM. O horário de funcionamento é das 08h00 WIB às 14h00 WIB.

Os carros SIM móveis que normalmente atendem a área central de Jacarta estão localizados na agência postal de Lapangan Banteng. Para o sul de Jacarta, você pode ir ao Kalibata Trilogy Campus.

Especialmente para os residentes de Bekasi, hoje o carro Mobile SIM está na Mitra 10 Jatimakmur. Enquanto isso, os residentes de Bogor cujo período de validade do SIM expirará em breve podem ir à Delegacia de Polícia de Tamansari ou à Sede da Polícia de Bogor, porque unidades móveis de carros SIM estão disponíveis lá das 09h00 às 12h00 WIB.

Por fim, há a polícia de Bandung, que hoje fornece dois carros com SIM móvel. Os locais são ITC Kebon Kalapa e Lucky Square. O horário de atendimento começa às 08h00 WIB até terminar.

O serviço Keliling SIM atende apenas solicitações de extensão SIM A e C, que podem ser feitas antes da data de vencimento.

Os requisitos para prorrogação do SIM A ou C são a fotocópia do KTP válido, a fotocópia da carta de condução antiga e da carta de condução original, bem como o comprovativo de exame médico.

A tarifa para prorrogação de SIM, conforme PP nº 60 de 2016 sobre Receita Não Tributária do Estado, é de IDR 80 mil para prorrogação de SIM A e de IDR 75 mil para prorrogação de SIM C.