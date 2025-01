Programação do carro SIM em Jacarta, Depok, Bandung, Bekasi Sábado, 18 de janeiro de 2025

Jacarta – O atual calendário móvel da carta de condução é uma informação muito procurada pelos titulares de carta de condução, especialmente aqueles cujo prazo de validade está prestes a expirar.

A Polda Metro Jaya forneceu hoje cinco carros com SIM móvel que os residentes do DKI Jacarta podem usar para estender o período de validade de suas carteiras de motorista.

Relatado pela VIVA no site Korlantas Polri, sábado, 18 de janeiro de 2025, os residentes do sul de Jacarta que desejam estender sua carteira de motorista podem vir ao Kalibata Trilogy Campus. Enquanto isso, no centro de Jacarta, você pode ir aos correios de Lapangan Banteng.

Há dois carros Mobile SIM estacionados no Citraland Mall e no LTC Glodok servindo renovações de SIM para residentes do oeste de Jacarta.



E outro no Grand Mall Cakung para residentes que vivem na área leste de Jacarta. O horário de atendimento de todos os carros com SIM móvel para residentes da capital é das 08h00 WIB às 12h00 WIB.

Os residentes de Bandung que precisam solicitar uma extensão do período de validade do SIM podem visitar um dos dois carros Mobile SIM estacionados hoje na Radio Dahlia e Pasar Modern Batununggal. O serviço começa às 08h00 WIB até terminar.

Especialmente para os residentes de Depok, os carros Mobile SIM deste fim de semana estão em Margo City. O horário de funcionamento é das 07h00 WIB às 18h00 WIB. Não se esqueça de cumprir os protocolos de saúde.

Finalmente, há a área da cidade de Bekasi, onde os carros Mobile SIM ficam estacionados no escritório do distrito de West Bekasi das 08h00 às 10h00 WIB.