Programação do Disney Plus de 13 a 19 de janeiro de 2025: novos programas de TV e filmes adicionados

disney maisNovos lançamentos de filmes e TV de 13 a 19 de janeiro de 2025 incluem Star Wars: Skeleton Crew Episódio 8, A Real Bug’s Life Temporada 2, History’s Greatest Mysteries Temporada 5 e Me & Winnie the Pooh Temporada 2.

Em 14 de janeiro, o oitavo episódio de Star Wars: Skeleton Crew será lançado no Disney Plus. O último episódio da série animada de aventura mostrou as crianças finalmente voltando para sua casa em Attin. Porém, agora eles precisam enfrentar os piratas para conseguir o tesouro do planeta.

Além disso, a 5ª temporada de Os Maiores Mistérios da História estará disponível na plataforma de streaming. A série de documentários mostra o apresentador Laurence Fishburne mergulhando nos muitos mistérios do mundo. Porém, desvendar esses segredos pode matar a curiosidade ou aumentá-la ainda mais.

A 2ª temporada de A Real Bug’s Life também será lançada no Disney Plus. A série mostra as incríveis aventuras de nove microbugs diferentes ao redor do mundo.

Além disso, a 2ª temporada de Me & Winnie the Pooh estará disponível na plataforma de streaming. É uma série animada que conta as divertidas aventuras do adorável urso Winnie the Pooh. Ele e os companheiros de brincadeira de seus amigos levam as crianças em uma viagem divertida e também as ajudam com aulas proveitosas na pré-escola.

Novos lançamentos Disney Plus de 13 a 19 de janeiro de 2025

Abaixo estão todos os novos programas de TV e filmes que serão adicionados ao Disney Plus de 13 a 19 de janeiro de 2025.

14 de janeiro

Star Wars: Equipe Esqueleto – Episódio 8

15 de janeiro

Os vídeos caseiros mais engraçados da América: Global (S30-31 e 12, 58 episódios)

Os maiores mistérios da história (S5, 15 episódios)

A vida de um inseto real (2ª temporada)

18 de janeiro

O Ursinho Pooh e eu (S2, 3 episódios)

