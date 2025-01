Programação, resultados, jogos, canais de TV, datas, horários de início e locais do College Football Bowl de 2024-25

Agora que a temporada regular do futebol universitário chegou e terminou e os campeões da conferência foram coroados, as atenções se voltam para a pós-temporada com uma série de jogos de bowl que enfeitarão nossas televisões nesta temporada de férias.

Pode não haver temporada mais esperada na história do futebol universitário. Além da programação habitual de jogos de bowl, este ano marca o início da primeira temporada da era dos playoffs do futebol universitário de 12 times. O que antes era considerado o Sexteto do Ano Novo agora fará parte do novo sistema de playoffs depois que os jogos da primeira rodada forem disputados em casa.

Recém-saída de uma vitória no SEC Championship Game, a Geórgia (11-2) ficou em segundo lugar com o campeão de Mountain West Boise State (12-1) e o campeão dos 12 grandes Arizona State (11-2), completando as quatro primeiras posições. – Todos os detentores do título da conferência receberão dispensas na primeira rodada como parte do novo formato de 12 equipes.

Clemson (10-3), o único campeão do Power Four que não foi despedido, conquistou a 12ª colocação e abrirá a primeira rodada jogando contra o 5º colocado Texas (11-2). Todos os jogos da primeira rodada serão realizados nos locais das equipes com classificação mais baixa e mais altas na classificação final do CFP.

Para completar os confrontos da primeira rodada, o 8º colocado Ohio State (10-2) receberá o 9º colocado Tennessee (10-2), o 6º colocado Penn State (11-2) receberá o nº 11 a semente SMU (10-2) e a semente nº 7 Notre Dame (11-1) verão a semente nº 10 Indiana (11-1) alcançar o cidade.

Os jogos das quartas e semifinais acontecerão no tradicional Six Bowls de Ano Novo. O Rose Bowl receberá o Oregon e o vencedor do Tennessee-Ohio State, o Sugar Bowl receberá a Geórgia e o vencedor do Indiana-Notre Dame, o Fiesta Bowl receberá o Boise contra o vencedor do SMU-Penn State e o Peach Bowl será o anfitrião Estado do Arizona. contra Texas ou Clemson.

Nas semifinais, o Orange Bowl recebe os vencedores do grupo Georgia-Boise State. O Cotton Bowl receberá as equipes emergentes do lado Oregon State-Arizona.

Como parte da temporada do bowl, a CBS continuará a transmitir o Tony the Tiger Sun Bowl. O pontapé inicial está agendado para as 14h (horário do leste dos EUA) do dia 31 de dezembro em El Paso, Texas.

Abaixo está uma visão detalhada da programação completa da temporada de futebol universitário de 2024-25, incluindo datas, locais e canais de televisão. Todos os horários são orientais.

Eliminatórias de futebol universitário

20 de janeiro Campeonato Nacional

Atlanta 7h30 (ESPN) Vencedores das semifinais 10 de janeiro Algodão (Semifinal CFP)

Arlington, Texas. 19h30 (ESPN) A confirmar vs. a confirmar 9 de janeiro Laranja (Semifinal CFP)

Jardins de Miami, Flórida. 19h30 (ESPN) A confirmar vs. a confirmar 1º de janeiro Açúcar (quartas de final do CFP)

Nova Orleães 20h45 (ESPN) (2) Geórgia v. (7) Notre Dame 1º de janeiro Rosa (quartas de final do CFP)

Pasadena, Califórnia. 17h (ESPN) (1) Oregon versus (8) Estado de Ohio 1º de janeiro Pêssego (quartas de final do CFP)

Atlanta 13h00 (ESPN) (4) Estado do Arizona versus (5) Texas 31 de dezembro Fiesta (quartas de final do CFP)

Glendale, Arizona. 19h30 (ESPN) (6) Estado da Pensilvânia 31, (3) Estado de Boise 14 21 de dezembro Primeira rodada da PCP 20h (ABC e ESPN) (8) Estado de Ohio 42, (9) Tennessee 17 21 de dezembro Primeira rodada da PCP 16h (TNT) (5) Texas 38, (12) Clemson 24 21 de dezembro Primeira rodada da PCP Meio-dia (TNT) (6) Pensilvânia 38, (11) SMU 10 20 de dezembro Primeira rodada da PCP 20h (ABC e ESPN) (7) Notre Dame 27, (10) Indiana 17

Outros jogos de boliche