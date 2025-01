Programas culturais, distribuição de assistência social Mark Republic Day Celebrações

O colecionador do distrito de Thanjavur B. Priyanka Pankajam parabenizando um lutador pela liberdade na função do dia da República no domingo. | Crédito da foto: R. Vengadesh

Os programas culturais e a distribuição do poço -que ser marcaram as celebrações do dia da República nos distritos de Thanjavur e Tiruvarur.

Os procedimentos começaram em ambos os distritos com a implantação do Tricolor pelos respectivos colecionadores, B. Priyank Pankajam e T. Charushree, às 8h05

Foi seguido pela inspeção e aceitação da guarda usual das honras apresentadas pela polícia e pelos contingentes da NCC que pertencem aos distritos de Thanjavur e Tiruvarur.

Enquanto o colecionador de Thanjavur distribuiu o bem -estar de US $ 2,29 milhões a 63 beneficiários, o coletor de Tiruvarur apresentou ₹ 28,56 lakh, que vale a pena ajudar a 27 beneficiários na ocasião.

Um total de 200 funcionários do governo recebeu certificados por seu serviço ‘meritório’ na função realizada na Terra da Parada da Polícia da Reserva Pública em Thanjavur e 285 funcionários do governo no distrito de Tiruvarur receberam certificados na função realizada no estádio esportivo do distrito em Tiruvarur. Os estudantes de várias escolas nos distritos de Thanjavur e Tiruvarur apresentaram programas culturais na ocasião em sua respectiva sede do distrito.

Enquanto isso, os prefeitos, os presidentes municipais e municipais de Panchayat dos respectivos órgãos cívicos nos distritos de Thanjavur e Tiruvarur implantaram as bandeiras nacionais em sua respectiva sede do corpo local.

Da mesma forma, os chefes de instituições educacionais superiores, como M. Krishnan, vice -chanceler da Universidade Central de Tamil Nadu, Neelakudi, distrito de Tiruvarur; e K. Sankar, vice -chanceler (responsável) da Universidade Tamil, Thanjavur, empregou o tricolor em suas respectivas instituições.

O TNSTC com equipe de FIED

A Tamil Nadu State Transport Corporation, a Divisão Kumbakonam, homenageou 508 funcionários por sua contribuição inabalável para ajudar a corporação a alcançar o objetivo de fornecer serviços de transporte de qualidade. Os prêmios foram distribuídos no dia das celerbações da República, realizadas na sede, filiais e depósitos aos quais estavam unidos, de acordo com um lançamento do TNSTC.