Projeto Christopher Street quer responsabilizar os democratas pelos votos anti-trans

O Christopher Street Project, um PAC híbrido e sem fins lucrativos que leva o nome da rua de Nova York que abriga o Stonewall Inn, pretende ser a primeira organização eleitoral de Washington dedicada exclusivamente a eleger democratas pró-trans para o Congresso.

O grupo afirma que seu lançamento, anunciado esta semana, é uma resposta a uma onda crescente de retórica e legislação visando os americanos transgêneros e a resposta descomprometida dos democratas aos ataques aos direitos trans que são desproporcionalmente liderados por republicanos, de acordo com o fundador do grupo, 19 anos. anos. -Velho Tyler Hack.

A organização, disse Hack, preencherá uma lacuna crítica deixada por grupos nacionais de direitos LGBTQ que se recusam ou hesitam em apelar aos democratas pelos seus votos ou pela sua fraca defesa da comunidade.

“Não há ninguém para dar aos democratas os seus pontos de discussão neste momento e coordenar especificamente as questões trans com as lentes em que estamos focados”, disse Hack numa entrevista. “Ao mesmo tempo, somos também uma organização eleitoral e entendemos o poder da política eleitoral”.

Hack disse que o Projeto Christopher Street já está se preparando para as eleições de 2026 e que o grupo gastará a maior parte de sua energia nos próximos dois anos garantindo que os atuais democratas que apoiam políticas transinclusivas sejam reeleitos.

Os democratas que não conseguirem proteger os transgêneros americanos de ataques legislativos “ouvirão diretamente seus eleitores”, disse Hack, ex-funcionário da campanha dos democratas de Nova York, e o grupo está preparado para se organizar contra os democratas que votam contra os direitos trans e mobilizar os eleitores para derrubar eles. eles.

“Se os eleitores tiverem outra opção além de um democrata anti-trans em algumas disputas específicas será algo realmente importante”, disse Hack.

Desde novembro, os democratas têm lutado com o papel que o apoio anterior do partido aos direitos dos transgêneros desempenhou em uma série de derrotas eleitorais naquele mês que permitiram aos republicanos retomar a Câmara, o Senado e a Casa Branca. Em saída centroA maioria dos eleitores disse que questões como a economia e a imigração motivaram o seu voto.

Os representantes democratas Seth Moulton (D-Mass.) e Tom Suozzi (D-N.Y.) disseram que se opõem aos atletas transgêneros que competem nos esportes femininos imediatamente após a vitória decisiva do presidente eleito Trump sobre o vice-presidente Harris, movendo-se para a direita de sua posição política anterior. posições e aprofundando as fracturas dentro do seu partido. Na terça-feira, os deputados Vicente González e Henry Cuellar, ambos do Texas, foram os únicos democratas a se juntarem aos republicanos para aprovar legislação que visa proibir estudantes-atletas transgêneros de participarem de esportes femininos e femininos.

Num comunicado após a votação de terça-feira, González referiu-se às meninas transexuais como “meninos” e disse que elas não pertencem a equipes esportivas femininas. Um porta-voz de Cuellar disse que o legislador, que votou contra o mesmo projeto de lei em 2023, decidiu mudar seu voto com base nas “preocupações e comentários” de seus eleitores.

O Projeto Christopher Street, que busca arrecadar US$ 100.000 até o final do mês em pequenas e grandes doações, já obteve o apoio de vários democratas proeminentes no Congresso, incluindo os deputados Ayanna Pressley (Massachusetts), Jasmine Crockett (Texas), Rashida Tlaib (Michigan), Al Green (Texas) e o senador Andy Kim (Nova Jersey).

“Estou orgulhoso de ajudar a lançar o Projeto Christopher Street e continuar a construir uma América mais justa, onde nossos irmãos trans sejam tratados com respeito, recebam os cuidados de saúde de que precisam e possam viver suas vidas livres de discriminação e violência”, disse Pressley em um comunicado. declaração.

“Como orgulhoso defensor da comunidade trans no Texas e além, tenho experimentado os ataques crescentes da direita contra crianças trans e suas famílias como se fossem ataques contra a minha própria família”, disse Crockett, que entrou em uma discussão acalorada. Intercâmbio com a deputada Nancy Mace (RS.C.) na terça-feira sobre direitos civis e transgêneros. “Estou grato por ver novas organizações como o Projeto Christopher Street surgirem para enfrentar este momento e fornecer informação, orientação e educação na luta pelos direitos trans.”

De acordo com Hack, a equipe da organização, uma operação composta por 10 membros totalmente voluntários, é em sua maioria LGBTQ. A missão do grupo é pessoal para eles, e Hack é um dos milhares de americanos cujo acesso a cuidados de saúde com afirmação de género está ameaçado pela nova administração Trump, que disse que cortará o financiamento federal para hospitais que prestam cuidados de afirmação de género a menores. . . Os defensores dos direitos dos transgêneros disseram que a medida provavelmente atrapalhará o atendimento a pessoas trans de todas as idades.

O presidente eleito fez das mensagens anti-transgénero uma parte central do argumento final da sua campanha, gastando dezenas de milhões de dólares em anúncios televisivos que atacavam atletas transgénero e a atenção que afirmava o género.

Em comícios de campanha, Trump criticou frequentemente o que descreveu como “loucura transgénero” e espalhou a alegação infundada de que as escolas estão a ajudar crianças a passar por cirurgias relacionadas com a transição sem o consentimento dos pais.

Trump disse que implementará novas leis que proíbam atletas transgêneros de participar de esportes femininos e que reconheçam apenas dois gêneros, masculino e feminino, assim que tomar posse na próxima semana.

“Gostaríamos de trabalhar com qualquer pessoa, mas não é algo do qual esperamos ver resultados”, disse Hack sobre a possibilidade de trabalhar com o próximo governo.

“Este não é um governo que esteja disposto a ouvir as opiniões do Projeto Christopher Street sobre as pessoas trans”, disse David Guirgis, conselheiro sênior do grupo. “Ao mesmo tempo, é importante levantarmos estas questões e apontarmos: ‘Ei, o que vocês estão fazendo é errado’, não necessariamente para mudar a opinião de Trump, mas para mudar a opinião dos eleitores e dos americanos comuns. que não entendem necessariamente o que significa ser transgênero, o que significa ser membro da comunidade LGBTQ.”

O espírito da organização, segundo Guirgis, é simples: se um democrata no Congresso votar contra as pessoas trans, o grupo se mobilizará contra elas.

“Estamos apontando o que os republicanos estão fazendo e levando isso aos democratas e dizendo: ‘Você está bem com isso?’ E se a sua resposta for sim, essa é a resposta errada, e o Projeto Christopher Street estará pronto no primeiro dia para apontar que essa é a resposta errada”, disse Guirgis.

