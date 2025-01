Projeto de acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas: uma análise dos termos e das tensões

Se o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas estiver em conformidade com o projecto actual, os combates cessarão em Gaza durante 42 dias e dezenas de reféns israelitas e centenas de prisioneiros palestinianos serão libertados. Nesta primeira fase, as tropas israelitas retirar-se-ão para os limites de Gaza e muitos palestinianos poderão regressar ao que resta das suas casas à medida que a ajuda aumenta.

A questão é se o cessar-fogo sobreviverá além dessa primeira fase.

Isso dependerá de ainda mais negociações a começar dentro de algumas semanas. Nessas conversações, Israel, o Hamas e os mediadores americanos, egípcios e do Qatar terão de abordar a difícil questão de como Gaza será governada, enquanto Israel exige a eliminação do Hamas.

Sem um acordo dentro desses 42 dias para iniciar a segunda fase, Israel poderá retomar a sua campanha em Gaza para destruir o Hamas, mesmo que dezenas de reféns permaneçam nas mãos dos militantes.

O Hamas aceitou um rascunho do acordo de cessar-fogo, confirmaram duas autoridades, mas as autoridades israelenses dizem que os detalhes ainda estão sendo acertados, o que significa que alguns termos podem mudar, ou mesmo todo o acordo pode desmoronar. Aqui está uma olhada no plano e nos possíveis obstáculos no rascunho visto pela Associated Press.

Durante a primeira fase, o Hamas libertará 33 reféns em troca da libertação de centenas de palestinos presos por Israel. No final da fase, todas as mulheres, crianças e idosos detidos pelos militantes deverão ser libertados.

Cerca de 100 reféns permanecem cativos dentro de Gaza, uma mistura de civis e soldados, e o exército acredita que pelo menos um terço deles está morto.

No primeiro dia oficial do cessar-fogo, o Hamas libertará três reféns e no sétimo dia outros quatro. Depois disso, será lançado semanalmente.

É difícil saber quais reféns e quantos palestinianos serão libertados. Os 33 incluirão mulheres, crianças e pessoas com mais de 50 anos, quase todos civis, mas o acordo também compromete o Hamas a libertar todas as mulheres soldados vivas. O Hamas libertará primeiro os reféns vivos, mas se os vivos não completarem o número 33, os corpos serão entregues. Nem todos os reféns estão detidos pelo Hamas, pelo que conseguir que outros grupos militantes os entreguem pode ser um problema.

Em troca, Israel libertará 30 mulheres, crianças ou idosos palestinianos por cada refém civil vivo libertado. Por cada mulher soldado libertada, Israel libertará 50 prisioneiros palestinianos, incluindo 30 que cumprem penas de prisão perpétua. Em troca dos corpos entregues pelo Hamas, Israel libertará todas as mulheres e crianças que deteve em Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023.

Dezenas de homens, incluindo soldados, permanecerão cativos em Gaza, aguardando a segunda fase.

Durante a primeira fase do acordo proposto, as tropas israelitas retirar-se-ão para uma zona tampão com cerca de um quilómetro (0,6 milhas) de largura dentro de Gaza, ao longo das suas fronteiras com Israel.

A fumaça sobe sobre o norte da Faixa de Gaza, vista de uma posição no lado israelense da fronteira, em 13 de janeiro de 2025, no sul de Israel, Israel. | Crédito da foto: Getty Images

Isso permitirá que os palestinianos deslocados regressem às suas casas, incluindo na Cidade de Gaza e no norte de Gaza. Enquanto a maior parte da população de Gaza é forçada a viver em enormes e miseráveis ​​acampamentos de tendas, os palestinos estão desesperados para regressar às suas casas, apesar de muitas terem sido destruídas ou gravemente danificadas pela campanha de Israel.

Mas existem complicações. Ao longo do último ano de negociações, Israel insistiu que deve controlar o movimento dos palestinianos para o norte, para garantir que o Hamas não devolva armas a essas áreas.

Ao longo da guerra, o exército israelita separou o norte do resto de Gaza, controlando o chamado Corredor Netzarim, uma faixa ao longo da faixa onde as tropas expulsaram a população palestina e estabeleceram bases. Isso permitiu-lhes registar pessoas que fugiam do norte para o centro de Gaza e impedir qualquer pessoa que tentasse regressar.

O rascunho visto por PA especifica que Israel deve abandonar o corredor. Na primeira semana, as tropas retirar-se-iam da principal autoestrada costeira norte-sul, a Rua Rasheed, abrindo uma rota para o regresso dos palestinianos. Antes do 22º dia do cessar-fogo, as tropas israelitas terão de abandonar todo o corredor.

Ainda assim, enquanto as conversações continuavam na terça-feira, um responsável israelita insistiu que os militares manteriam o controlo de Netzarim e que os palestinianos que regressassem ao norte teriam de ser submetidos a inspecções no local, embora se tenha recusado a fornecer detalhes. O funcionário falou sob condição de anonimato para discutir negociações encerradas.

A resolução destas contradições poderia gerar atritos.

Ao longo da primeira fase, Israel manterá o controlo do Corredor de Filadélfia, a faixa de território ao longo da fronteira de Gaza com o Egipto, incluindo a passagem de Rafah. O Hamas abandonou as exigências de que Israel se retirasse desta área.

Na primeira fase, a entrada de ajuda em Gaza aumentará para centenas de camiões por dia com alimentos, medicamentos, mantimentos e combustível para aliviar a crise humanitária. Isto é muito mais do que Israel permitiu durante toda a guerra.

Durante meses, os grupos de ajuda têm lutado para distribuir aos palestinos, mesmo que seja o mínimo, a ajuda que entra em Gaza devido às restrições militares israelitas e ao roubo desenfreado de camiões de ajuda por gangues. O fim dos combates deverá aliviar essa situação.

A necessidade é grande. A desnutrição e as doenças são galopantes entre os palestinos, amontoados em tendas e com falta de comida e água potável. Hospitais foram danificados e faltam suprimentos. O projecto de acordo especifica que será permitida a entrada de equipamento para construir abrigos para dezenas de milhares de pessoas cujas casas foram destruídas e para reconstruir infra-estruturas como electricidade, esgotos, comunicações e sistemas rodoviários.

Mas também neste caso a implementação pode causar problemas.

Mesmo antes da guerra, Israel restringiu a entrada de alguns equipamentos, argumentando que o Hamas poderia utilizá-los para fins militares. Outra autoridade israelense disse que acordos sobre distribuição de ajuda e limpeza ainda estão sendo elaborados, mas o plano é impedir que o Hamas desempenhe qualquer papel.

Para complicar ainda mais a situação, o governo israelita continua empenhado no seu plano de proibir a operação da UNRWA e de cortar todos os laços entre a agência e o governo israelita. A agência da ONU é o principal distribuidor de ajuda em Gaza, fornecendo educação, saúde e outros serviços básicos a milhões de refugiados palestinianos em toda a região, incluindo a Cisjordânia ocupada por Israel.

Se tudo correr bem, as equipes ainda terão que enfrentar a segunda fase. As negociações a este respeito começarão no 16º dia do cessar-fogo.

As linhas gerais da segunda fase estão definidas no projecto: todos os reféns restantes serão libertados em troca de uma retirada completa de Israel de Gaza e de uma “calma sustentável”.

Mas essa troca aparentemente básica levanta problemas muito maiores.

Israel disse que não concordará com uma retirada completa até que as capacidades militares e políticas do Hamas sejam eliminadas e o país não seja capaz de se rearmar, garantindo que o Hamas não governe mais Gaza. O Hamas diz que não entregará os últimos reféns até que Israel retire todas as tropas de todas as partes de Gaza.

As negociações terão, portanto, de fazer com que ambos os lados cheguem a acordo sobre uma alternativa ao governo de Gaza. Na prática, o Hamas tem de aceitar a sua própria remoção do poder, algo que disse estar disposto a fazer, mas pode tentar intervir em qualquer futuro governo, algo que Israel rejeitou veementemente.

O projecto de acordo diz que um acordo sobre a segunda fase deve ser alcançado no final da primeira.

Haverá pressão de ambos os lados para chegar a um acordo, mas o que acontecerá se não o fizerem? Poderia ir em muitas direções.

O Hamas queria garantias escritas de que o cessar-fogo continuaria enquanto fosse necessário para chegar a acordo sobre a segunda fase. Acordou com garantias verbais dos Estados Unidos, Egipto e Qatar.

Israel, no entanto, não deu nenhuma garantia. Israel poderia, portanto, ameaçar com novas acções militares para pressionar o Hamas nas negociações ou poderia retomar directamente a sua campanha militar, como ameaçou o Primeiro-Ministro Benjamin Netanyahu.

O Hamas e os mediadores apostam que o ímpeto da primeira fase lhes dificultará a consecução deste objectivo. Relançar o ataque representaria o risco de perder os restantes reféns, irritando muitos contra Netanyahu, embora não conseguir destruir o Hamas também irá irritar os principais parceiros políticos.

A terceira fase será provavelmente menos controversa: os corpos dos restantes reféns seriam devolvidos em troca de um plano de reconstrução de três a cinco anos a ser executado em Gaza sob supervisão internacional.