Projeto Grand Nicobar: Ministério da Navegação propõe terminal de cruzeiros de alta qualidade e infraestrutura turística

Um terminal de cruzeiros internacional para facilitar uma cidade portuária “global”, uma infraestrutura turística “sofisticada” e um estaleiro de desmantelamento de navios estão entre as novas adições ao projeto de megainfraestrutura proposto de Rs 72.000 crore da Grande Ilha Nicobar pelo Ministério da União de Frete, conforme cartas acessadas por este autor.

No entanto, o governo também tem negado pedidos de autorização ambiental do Direito à Informação (RTI) para este megaprojecto, que inclui um aeroporto civil-militar, alegando que afectaria as preocupações estratégicas e de segurança da Índia. Não está claro como as novas propostas do Ministério da Navegação serão compatíveis com tais preocupações.

Além do terminal de cruzeiros, o Ministério da Navegação também solicitou 100 acres de terreno à beira-mar para uma proposta de instalação de construção e desmantelamento naval e um porto de exportação e importação, numa série de cartas escritas à Administração de Andaman e Nicobar e ao Ministério do Interior da União nos últimos oito meses.

O projecto existente da Grande Nicobar já inclui uma proposta de porto internacional de transbordo de contentores na Baía de Galathea, um aeroporto, uma central eléctrica e um enorme projecto municipal e turístico greenfield que se estenderá por 130 quilómetros quadrados de terra que é agora uma floresta tropical intocada. O projeto está sendo implementado pela Andaman and Nicobar Islands Integrated Development Corporation Ltd (ANIIDCO), com sede em Port Blair. A Fase I de desmatamento florestal para desvio de 130 quilômetros quadrados de terras florestais foi concedida em outubro de 2022 e foi seguida, em novembro de 2022, por desmatamentos de zonas de regulação costeira e ambiental (CRZ).

Grandes ambições

Em abril de 2024, Rajeev Kumar, subsecretário do Ministério da Navegação, escreveu ao secretário-chefe da Administração A&N, solicitando outros 100 acres de terra com um passeio de 500 metros para construção e reparos de navios em Campbell Bay, a sede administrativa de Grande Ilha Nicobar. Isto foi seguido em Maio por um pedido, novamente do Sr. Kumar, ao Secretário de Transportes da A&N, visando permitir que Campbell Bay fosse declarada um porto de exportação-importação para importar material de construção de países vizinhos para o terminal de transbordo na Baía de Galathea.

Mais recentemente, em 18 de Setembro, o próprio Secretário de Transportes da União, TK Ramachandran, escreveu uma carta ao Ministro do Interior da União, afirmando que a visão era “transformar a ilha de Great Nicobar numa ‘Cidade Mundial Dirigida pelos Portos’ com um enfoque estratégico. no estabelecimento de um ‘destino de ecoturismo sustentável e de alto padrão’.” Ele também defendeu um terminal de cruzeiros doméstico e internacional “para acomodar turistas nacionais e sofisticados”.

Visões diferentes

As respostas, do secretário-chefe da A&N em 23 de outubro e depois de um gerente geral da ANIIDCO em 24 de outubro, indicam uma relutância da sua parte em se comprometerem com estas propostas. As suas cartas solicitam ao Ministério da Marinha da União que contrate um consultor especializado por conta própria para explorar a viabilidade técnico-económica do terminal de cruzeiros e discutir a questão do porto de exportação-importação com o Ministério em questão.

Eles também argumentam que a reparação naval não será compatível com o propósito do município greenfield e “poderá prejudicar as atividades costeiras planejadas, particularmente a infraestrutura turística planejada para a Ilha Grande Nicobar”. Numa resposta anterior, em julho, a ANIIDCO tinha também apontado que a costa está sob uma zona de regulação costeira (CRZ 1a) por possuir recifes de coral ao longo de quase toda a costa oriental e que isso seria uma limitação à atividade de reparação naval.

Soberania, preocupações de segurança

Já foram levantadas preocupações sobre o impacto ambiental do projecto existente, mas vários pedidos de mais detalhes foram negados ao abrigo da Secção 8(1)(a) da Lei de Direito à Informação, que invoca questões de soberania, integridade, segurança e preocupações estratégicas. o país. Em novembro de 2022, o pesquisador Prasad Kale, baseado em Mumbai, apresentou um pedido de RTI buscando informações relacionadas às autorizações concedidas ao projeto pelo Ministério do Meio Ambiente da União.

O Ministério recusou, invocando a Secção 8(1)(a) e também baseando-se numa ordem do Ministério do Interior declarando que o aeroporto proposto era uma instalação civil-militar de dupla utilização a ser colocada sob o controlo operacional da Marinha (através da Índia). Ofício DO nº 15020/24/2020- Plg. de 15/09/2022). Este argumento foi confirmado pelo Comissário Central de Informação no seu despacho de junho de 2024, que apenas ordenou a divulgação de informação sobre a florestação compensatória proposta para o projeto.

“É estranho que a informação sobre estes projectos seja negada com base na soberania e integridade da Índia, bem como em interesses estratégicos e de segurança”, afirma Debi Goenka, do Conservation Action Trust, que contestou o projecto perante o Tribunal Verde Nacional. “No máximo as informações sobre o aeroporto poderiam ter sido excluídas, mas não há razão para recusar a divulgação de informações sobre os outros três.”

Finalidades contrárias

Dada a postura do MHA e a constante negação de informações sob o argumento de que o projeto exigia sigilo devido à sua localização estratégica e preocupações de segurança, destacam-se as recentes propostas do Ministério da Navegação. Não há qualquer menção, em parte alguma da correspondência de seis meses do Ministério sobre as suas novas propostas, a estas preocupações estratégicas que têm sido utilizadas para negar informações sobre riscos ambientais e outros.

Também não tem em conta o facto de muitas destas atividades (como o desmantelamento de navios, um terminal de cruzeiros e o turismo internacional de alto nível) serem elas próprias contrárias a este propósito estratégico. Os e-mails enviados a funcionários do Ministério da Navegação e da ANIIDCO solicitando esclarecimentos sobre o assunto não obtiveram resposta.

Estes projectos, salienta Goenka, abrirão a Ilha Grande Nicobar a embarcações estrangeiras e a turistas nacionais e internacionais. “A política seguida desde a independência de manter a Ilha Grande Nicobar isolada dos estrangeiros será revogada”, alerta.

(Pankaj Sekhsaria é autor e editor cujo trabalho mais recente é A Grande Traição de Nicobar.)