Projeto para estender o MG Road-Pullepady-Thammanam-NH Bypass até a estrada Seport-Airport no papel

Embora os esforços estejam em andamento para a aquisição de terras aceleradas para o corredor de 3,70 km de estrada MG, Thammanam-NH, uma proposta de 15 anos de estender o corredor de quatro faixas a leste da junção de Chakkaraparambu para Camino, airporto-airporal, porporto-airporto, porpor-airporal, Camino, permanece no papel.

O Conselho do Apex (Edraac), as ONGs e os representantes do povo dos moradores do distrito de Ernakulam (Edraac), as ONGs e os representantes do povo há muito tempo enfatizam a necessidade de melhorar a conectividade leste-oeste para descongestionar o A cidade, desde as estradas estreitas que levam ao Oriente, principalmente a Kakkanad, são ainda mais obstruídas pelas invasões e pelas criadas no ponto de vista das publicações, piorando as condições para motoristas e pedestres.

O secretário -geral de Kochi e a Confederação das Associações de Associação de Associação de Associação de Bem -estar, do PC estadual, Ajith Kumar, esperava que o governo do estado atribuísse fundos para estender o corredor à estrada de Puerto Maríimo para aliviar o tráfego perto da travessia de Chakkaraparambu Propenso e Triunithura.

KB Harshal, um conselheiro que representa a divisão Chakkaraparambu na Kochi Corporation, disse que a extensão deve ser financiada pelo Conselho de Investimentos de Investimentos de Infraestrutura de Kerala.

“O alinhamento passa principalmente pela terra em pousio com apenas algumas casas. Eu levantei o problema várias vezes no Conselho da Corporação, pois a expansão das estradas existentes seria pesada ”, acrescentou.

Ele ressaltou que a atribuição oportuna de fundos também ajudaria a expandir a sessão estreita e congestionada da Junção Vennala High School, Sundarimukku e a travessia onde a estrada Chakkaraparambu encontra a estrada de serviço de desvio do NH.

Fontes em estradas e pontes Desenvolvimento da Kerala Corporation, inicialmente responsável pelo projeto, disse que a extensão do MG Road-Pullepady-Thammanam—–ou na-npass para o corredor da estrada de setorio de aeroporto poderia ter sido concluído em fases se o governo do estado havia atribuído fundos.