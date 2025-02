Projeto político de Avinashi-Tihikadavu

O secretário-geral da AIADMK, Edappadi K. Palaniswami, culpou o DMK no domingo por adiar a inicialização do projeto Avinashi-Atvadavu, como foi introduzido por seu ex-governo.

“Os governos continuam a mudar. Um governo é considerado bom apenas se continuar projetos do governo anterior que beneficiam as pessoas. Mas o governo atual não se preocupa (para fazê -lo). Não trará (projetos) e não concluirá os introduzidos pelo governo anterior. Esse governo ineficiente está decidindo agora ”, disse ele em uma cerimônia de parabéns organizada para ele para as associações de agricultores em Annur.

‘Mantenha inativo’

Palaniswami também disse que havia emitido uma ordem que atribuiu ₹ 1.652 milhões de rúpias para o projeto Avinashi -Atkadavu em 2018. “Quase 85% do trabalho foi concluído sob a regra da AIADMK. O trabalho restante estava pendente devido a problemas envolvendo aquisição de terras. O trabalho pendente, que poderia ter sido concluído em um ano, estava inativo apenas devido à vingança política, pois era um projeto da AIADMK. O atual ministro principal o inaugurou depois de mantê -lo inativo por quatro anos ”, afirmou.

Palaniswami também disse que os agricultores de Coimbatore, Tangupur e Erode teriam se beneficiado do projeto se o atual governo fosse encomendado pelo atual governo em um ano. O governo anterior da AIADMK havia concluído um relatório detalhado do projeto para a Fase 2 do Projeto.

“Agora, com todo o seu apoio, o AIADMK retornará ao poder em Tamil Nadu. Continuará com a Fase 2 (do projeto) ”, acrescentou.

O ex -ministro da SP Velumani disse que apenas o Sr. Palaniswami pode reivindicar crédito pelo projeto Avinashi -Thikadavu. Aiadmk MLA e presidente estadual da ala dos agricultores do BJP, GK Nagaraj, estavam entre os compartilhados com o Sr. Palaniswami.

O projeto Avinashi – Atikadavu propõe desviar 1,5 bilhão de pés cúbicos de excedente de água da face atual do Kalingarayan Anicut do rio Bhavani em Kalingryanpalayam em Eros, preenchendo 1.045 corpos de água e irrigação 24.468 acres de cultura em três distritos.

Anteriormente, em comunicado, Palaniswami atacou o governo da DMK pelos recentes incidentes de crimes contra mulheres em várias partes do estado.

Ao chamar o ministro principal MK Stalin como um “ministro principal de filhotes”, Palaniswami disse que o primeiro não pode evitar crimes contra as mulheres. Segundo ele, esses crimes estavam aumentando apenas devido ao “descuido” dos da administração.