Projeto Samanvaya da Kozhikode Corporation será lançado em 15 de janeiro

Em 15 de janeiro, Dia dos Cuidados Paliativos de Kerala, Samanvaya, um projeto piloto da Corporação Kozhikode que visa erradicar a pobreza extrema e tornar a cidade amigável aos idosos e portadores de necessidades especiais, garantindo ao mesmo tempo uma limpeza total.

O projecto envolve a fusão dos serviços de vários departamentos e instituições governamentais, representantes do povo e do público para alcançar os melhores resultados. Os departamentos de Saúde, Justiça Social, Governo Autónomo Local, Desenvolvimento da Mulher e da Criança, Educação, Desporto e Cultura trabalharão em conjunto para garantir o bom funcionamento dos projectos Samanvaya.

Uma rede digital online chamada ‘Kerala Care’ está sendo formada exclusivamente para o projeto. Os beneficiários do projeto serão, por defeito, todas as pessoas com mais de 60 anos, pacientes acamados de qualquer idade, pessoas extremamente pobres e pessoas com diferentes capacidades.

Medicamentos gratuitos, alimentação, visitas amigáveis, exames de saúde domiciliários e cuidados paliativos, telemedicina, serviços de médicos, psicólogos e outros profissionais de saúde e serviços de transporte e ambulância são alguns dos benefícios oferecidos a quem se inscreve na rede. Uma equipa de saúde composta por trabalhadores da ASHA, trabalhadores anganwadi e outros voluntários chefiados por conselheiros distritais irá monitorizar as actividades em cada distrito.

As atividades de cuidados paliativos realizadas por várias agências serão reunidas sob o mesmo guarda-chuva como parte do projeto. Também serão utilizados os serviços de profissionais e estudantes de cadetes policiais.

O presidente do comitê permanente de bem-estar da corporação, P. Divakaran, disse que as atividades sob Samanvaya seriam monitoradas por um comitê chefiado pelo prefeito, enquanto aquelas chefiadas pelos respectivos conselheiros distritais as monitorariam em nível distrital. Os comitês em nível distrital serão estabelecidos em 10 de janeiro.