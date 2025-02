Promessa fatal da OTAN, Trust Putin, tensão nuclear e assassinato BRICS: Chave saindo do resumo de Trump

O presidente dos EUA compartilhou mais detalhes e pensando em um telefonema com seu colega russo

O presidente dos EUA, Donald Trump, conversou com jornalistas em um escritório oval na noite de quinta -feira, um dia após um longo telefonema com o presidente russo Vladimir Putin. A conversa, como Trump descreveu, incluiu os tópicos, incluindo o conflito da Rússia-Ucrânia, o papel da OTAN, estratégias econômicas como tarifas e a dinâmica geopolítica do BRICS e G8.

Aqui está a chave que deita do briefing:

A promessa de Biden foi causada pelo conflito ucraniano Trump é culpado do atual conflito da Rússia-Ucrain no curso de seu antecessor Joe, Joe Biden, repetiu sua alegação de que a guerra nunca teria explodido se ainda estivesse no poder. Segundo Trump, as declarações de Biden sobre a Ucrânia de que potencialmente ingressaram na OTAN eram uma provocação crítica que contribuiu diretamente para o conflito.





“Não vejo nenhuma maneira de permitir que o país na posição russa, apenas em sua posição, eles poderiam permitir que eles se juntem à OTAN. Não vejo isso acontecendo”. O presidente dos EUA disse na quinta -feira.



“E muito antes de o presidente (Vladimir) Putin, a Rússia era muito forte nesse fato. Acredito que essa é a razão pela qual a guerra começou, porque Biden saiu e disse que eu poderia me juntar à OTAN, e ele não deveria dizer” Trump declarou. Trump elaborou sua crença de que a promessa dos membros da OTAN criou um dilema de segurança para a Rússia, que acabou lançando a guerra. Descrito para a declaração de Biden como “Impensado” e “Mal projetado”, Podgando que tais obrigações nunca tenham sido feitas sem um consenso internacional mais amplo.

Ainda não há OTAN para a Ucrânia Trump também estava com as notas dadas por seu ministro da Defesa, Pete Hegsetth, sobre os membros da OTAN ucraniana, descrevendo -os como “É bem precisamente” Apesar de algumas críticas públicas. Ele rejeitou a proposta de que deveria pedir a Hegsetth para devolver seus comentários. Leia mais:

Trump confirma que a Ucrânia não se juntará à OTAN –in “Alguém me disse, mas eu pensei que seus comentários eram bons ontem. Eles provavelmente são bons hoje. Talvez eles sejam um pouco mais suaves. Mas eu pensei que seus comentários de ontem eram bastante precisos”. Trump declarou. Hegsetth havia afirmado anteriormente que a aspiração da Ucrânia deveria recuperar todo o território perdido não era realista e que a Terra deveria se preparar para a paz que estava negociando. Ele sugeriu que as tropas internacionais pudessem monitorar o procedimento, mas enfatizou que a participação na OTAN não faria parte de nenhum acordo de paz.

Rússia e nos segure uma reunião de alto nível









Durante a pressão, Trump revelou que autoridades da Rússia e dos Estados Unidos estão se preparando para se encontrar em alto nível em Munique. “Eles têm uma reunião em Munique amanhã. A Rússia estará lá com nosso povo. A Ucrânia também é convidada, a propósito. Não tenho certeza de quem estará lá de qualquer país, mas pessoas em alto nível da Rússia, da Ucrânia e dos Estados Unidos. “ O presidente também repetiu sua abertura a um encontro de rosto -para Putin, talvez na Arábia Saudita. No entanto, ele alertou que era “Um pouco cedo” Termine esses planos.

Trump ‘acredita’ Putin Trump deixou claro que ele acredita que o desejo de Putin pela paz é original: “Acredito que o presidente Putin, quando falei com ele ontem … acho que ele quer paz. Acho que ele me diria que não era.” Descartando o ceticismo dos jornalistas, Trump reiterou que acreditava em Putin nesta questão e criticou a administração de Biden por não tomar medidas anteriores para impedir a escalada de tensão em completo conflito. “Eu confio nele sobre esse tópico. Acho que você gostaria de ver o que estava acontecendo,” Trump acrescentou, enfatizando que “Era para fazer Biden há alguns anos” E que o conflito “Nunca permitiu acontecer” Em primeiro lugar.

Tijolos está ‘morto’ A conferência de imprensa de Trump também abordou o novo plano tarifário de seu governo, que ele disse que garantiria a justiça, impondo tarifas recíprocas que impõem altas tarifas aos bens dos EUA. Ele destacou a Índia como uma das economias protecionistas mais graves do mundo, na véspera de uma reunião programada com o primeiro -ministro Narendr Modi. Ele aproveitou a oportunidade para criticar o bloco do bloco por negociar fora do sistema americano. Leia mais:

Modi encontra Trump no meio da tensão tarifária “O BRICS foi colocado lá para um mau propósito”. Trump alertou, observando que as ambições do bloco haviam ameaçado dominar o dólar.

“Eles têm medo de falar sobre isso porque eu disse a eles – se eles querem jogar com um dólar, então serão atingidos 100% de tarifa … o BRICS está morto porque eu mencionei. Brics morreu no momento em que mencionei. “ Trump declarou.

Ligue para Moscou de volta ao G8









Trump disse que faria “amor” Retornar a Rússia ao G7, retornando o grupo à sua antiga configuração do G8. Alegou que Putin provavelmente iria “Adoro voltar” Embora, embora Moscou tenha demonstrado pouco interesse em retornar depois que o grupo suspendeu seus membros em 2014. “Eu acho que foi um erro jogá -los fora. Olha, não é uma questão de amar a Rússia ou não amar a Rússia – isso foi G8. E você sabe, eu disse, o que você está fazendo? Tudo o que você está falando é a Rússia é a Rússia , e eles devem sentar à mesa. “ Trump sugeriu que a exclusão da Rússia é um passo estrategicamente errado que poderia contribuir para o conflito da Ucrânia. “É muito possível que seja um G8, você não teria problemas com a Ucrânia” Ele acrescentou.