Promessas mantidas: Presidente Trump oferece ganhos pró-vida

Tendo derrotado um candidato que foi o defensor mais forte de expandir o acesso ao aborto na história, o presidente Trump foi inaugurado declarando o início de uma nova era de ouro para a América, uma “revolução do senso comum”. Quando se trata de proteger a vida, o primeiro de todos os nossos direitos está se movendo rapidamente para entregar.

Em sua primeira semana, Trump e seu governo tomaram um Série de ações Desmonte o governo Biden-Harris que fez de todo o governo federal um braço do lobby do aborto radical.

Imediatamente, o novo governo demoliu um Site do governo Projetado pelo Departamento de Saúde e Serviços Humanos do governo Biden para facilitar a obtenção de abortos. Ou seja: Bajo Biden, o HHS se tornou um promotor de aborto que prejudicou profundamente as pessoas. A mudança não poderia ser mais bem -vinda.

Trump então rapidamente se retirou para os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde, que Empurra o aborto a pedido por qualquer motivo – Eles até têm um Sobre aplicação.

Em outro movimento tão aguardado, Trump cumpriu um promessa Perdoar 23 americanos presos pelo aborto de protestos pacificamente, incluindo os avós, uma jovem mãe e até um sobrevivente do campo de concentração. Com sentenças longas de ano, algumas passaram mais de um Natal na prisão, sofrimento de lesões qualquer imaginando se eles morreriam na prisão. Em breve, internet completo com fotos e histórias de Reuniões alegres Como os defensores pró-vida estavam finalmente livres para voltar para casa com seus entes queridos.

Como Trump reconheceu, esses heróis americanos nunca deveriam ter sido processados. Embora, infelizmente, ninguém possa devolver esses anos preciosos, podemos trabalhar para impedir que isso aconteça novamente, e o procurador -geral Pam Bondi se comprometeu a fazer exatamente isso.

Trump continua a expor o extremismo dos democratas. É Franco sobre a necessidade de acabar com o aborto no final do tempo e no infanticídio. Este mês, ambas as câmeras do Congresso votaram na legislação para proteger bebês ao vivo depois de abortos fracassados, ainda Todos, exceto um democrata, votaram contra.

Em contraste acentuado com o que Joe Biden ou Kamala Harris, a Casa Branca teria feito emitiu uma declaração formal apoiando a conta. Isso deve nos dar a esperança de que um dia em breve essa lei incrivelmente comum, que simplesmente requer os mesmos cuidados médicos que economizam vida para bebês que sobrevivem a abortos como qualquer outro bebê da mesma idade, serão assinados.

Culminando na primeira semana, Trump (Através do vídeo) e vice -presidente JD Vance (pessoalmente) Eles incentivaram os americanos pró-vida em todo o país em dupla direções para a marcha pela vida, falando de seu compromisso com uma sociedade que apóia e valoriza bebês e mães.

Então, da Força Aérea Um, Trump tomou medidas para consolidar a emenda Hyde, restaurar a política global de proteção à vida e Reúna a declaração de consenso de Genebra Isso estabelece que não há direito internacional no aborto.

Em suma, este é um grande problema. Biden e Harris passaram quatro anos transformando os EUA. Isso termina agora.

A regra global da vida Global Protect garante que as organizações que realizem ou promovam o aborto não sejam atendidas, como a Federação Internacional de Planejamento Planejada, mas é redirecionada para apoiar a vida e a saúde. Enquanto isso, a Declaração reforça nossos aliados internacionais contra a pressão das Nações Unidas em favor do aborto, entre outros, para enfraquecer suas proteções para nascituros filhos e mulheres.

Agora vem a notícia que o governo Trump tem A política ilegal de Biden terminou Para financiar viagens de aborto no Departamento de Defesa. Tudo isso está alinhado com o Forte maioria dos americanos que se opõem ao financiamento da indústria do aborto, em casa ou no exterior.

Isso nada mais é do que uma visão anterior das possibilidades da vida com um novo governo, uma forte liderança pró-vida na Câmara e no Senado e um gabinete dedicado à agenda pró-vida de Trump, incluindo Bondi, o secretário de Marco Rubio estado e muitos outros.

Robert F. Kennedy Jr. também, noivo Durante o seu público -alvo, para implementar políticas de HHS para parar de financiar a indústria do aborto e experimentos usando os órgãos de bebês abortados, investigue as preocupações de segurança com medicamentos para o aborto e muito mais.

Esperamos que finalmente possamos impedir as quantidades obscenas de dólares dos contribuintes gastos para sustentar a gigante do aborto Planned Parenthood, uma prioridade para o departamento de eficiência do governo e os milhões de vidas que terminaram ao longo dos anos. E, em vez de um governo federal armado para expandir o aborto e o silêncio da dissidência, esperamos um que funcione para Mães e filhos, não contra elas.

Obrigado, Presidente Trump, e deixe a Era de Ouro começar por toda a vida.

Formação de Marjorie Ele é presidente da Susan B. Anthony pró-vida da América.

