Promovendo o Programa 3 Milhões de Casas, Ministro Ara colabora com o Chefe da Polícia Nacional

Jacarta – O Ministro da Habitação e Assentamentos, Maruarar Sirait vulgo Ara, visitou o Chefe da Polícia Nacional, General Listyo Sigit Prabowo, na Sede da Polícia Nacional, para discutir o programa de construção de 3 milhões de habitações.

Leia também: O chefe da Polícia Nacional garante que o BPOM vai ajudar a erradicar a máfia da droga e da alimentação

Agradeceu ainda a sinergia que existe entre o seu partido e a Polícia Nacional, que acredita que irá reforçar a implementação do programa de 3 milhões de casas para responder às necessidades habitacionais da população.

“Não se trata apenas de construir casas, mas também de gerar esperança e fortalecer a justiça social para as pessoas necessitadas”, disse Ara na sua declaração na sexta-feira, 10 de janeiro de 2025.

Leia também: O Inspetor Geral Pol Yassin Kosasih nomeia três novos altos funcionários do Korpolairud

 Ministro da Habitação e Áreas de Assentamento Maruarar Sirait, aliás Ara Foto: VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Ele também espera que este programa seja um passo concreto para colmatar a lacuna no acesso à habitação na Indonésia, bem como para apoiar a distribuição equitativa do bem-estar para as pessoas em várias regiões.

Leia também: O Polri-Ministry do P2MI cria escritório para PMI ilegal e TPPO para reprimir a escravidão

Na mesma ocasião, o chefe da Polícia Nacional, General Listyo Sigit Prabowo, destacou o total apoio da Polícia Nacional a este programa estratégico. Este programa visa concretizar a visão do Presidente Prabowo, nomeadamente, “Garantir habitação barata e serviços de saúde para comunidades rurais e pessoas necessitadas”.

“O principal alvo são as pessoas com renda inferior a IDR 8 milhões mensais ou a categoria de baixa renda (MBR)”, disse Sigit.

Até 2025, o governo pretende construir 500.000 unidades habitacionais como parte dos esforços para criar acesso à habitação adequada para a comunidade.

Os terrenos a utilizar para este programa provêm de diversas fontes, incluindo activos estatais resultantes do confisco de actos criminosos de corrupção, activos do BLBI, terrenos confiscados dos antigos HGU e HGB, bem como doações de terrenos de empresas através do programa CSR.

“A Polícia Nacional está empenhada em prestar apoio e assistência para que o programa de construção de 3 milhões de habitações possa funcionar sem problemas para melhorar o bem-estar da comunidade”, disse.