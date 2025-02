Promover a melhoria da qualidade da geração mais jovem, o PNM cooperou o RBI que expandiu o acesso à educação

Yakarta, vivo – Em um esforço para aumentar o acesso à educação e empoderamento das mulheres, a PT permite que a Nasional Madani (PNM) em colaboração com o espaço da Bersama Indonesia (RBI) apresenta o Smart Space PNM. Este programa tem como objetivo fornecer acesso à educação de qualidade para crianças de clientes da PNM Mekaar e da comunidade vizinha, incluindo crianças com necessidades especiais.

A inauguração do espaço inteligente do PNM ocorreu no RBI Kampung Jimpitan KB2, Tangang, na quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025. Empoderamento das mulheres.

O PNM Kampung Jimpitan Smart Room tornou -se o primeiro a colaborar com o RBI em um programa iniciado pelo KPPPA. “Percebemos que nossas mãos não são longas o suficiente para abraçar mães em toda a Indonésia, nossas mãos não são fortes o suficiente para abraçar crianças indonésias, mas com PNM, que Deus quer, podemos abraçar e abraçar as mulheres e crianças indonésias para que sejam mais Empoderados e protegendo -os “, disse Arifah, quando um comunicado de imprensa é citado, na quinta -feira, 20 de fevereiro de 2025.

 Presidente do PNM Arief Mulyadi

Ele também apreciou o compromisso da PNM de apoiar o espaço com a Indonésia, que estava de acordo com os esforços do governo para melhorar o poço da comunidade através do setor econômico.

O PNM Smart Space adota o currículo do jogo Seasik, que permite que as crianças aprendam em um ambiente interativo e agradável. Essa abordagem visa promover o interesse em aprender desde tenra idade e construir uma sólida base de conhecimento para criar gerações mais altas.

Relacionado a isso, o Presidente do PNM, Ariet Mulyadi, explicou sobre esse compromisso de colaborar com o KPPPA. “Atualmente, o PNM possui 132 quartos inteligentes PNM, esperamos que o próximo espaço inteligente do PNM colabore com o RBI iniciado pelo KPPPA”, disse ele.

“Além de ser usado como um local para usar em atividades não edacionais, o espaço inteligente também pode ser usado para atividades não educacionais, incluindo o treinamento com o cliente do PNM, para que o espaço inteligente do PNM seja ideal”, continuou Ariet.

O PNM continua comprometido em expandir o escopo do Smart Space PNM, para que mais e mais crianças indonésias se beneficiem dessa instalação. O ministro do PPPA espera que o RBI seja um trabalho conjunto de todos os componentes da sociedade para criar uma sociedade independente, próspera e saudável.