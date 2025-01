Pronto para alocar mais casas para Telangana do que sua participação em Pmay, diz ministro da União

O Ministro da União de Energia e Assuntos Urbanos, Manohar Lal Khattar, interagindo com os alunos após inaugurar uma sala de aula digital inteligente na Escola Secundária do Governo Kumarwadi em Karimnagar na sexta-feira.

Telangana receberá mais casas do que sua parcela alocada no carro-chefe do governo central, Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY), disse o Ministro da União para Energia e Habitação e Assuntos Urbanos, Manohar Lal Khattar.

“O governo central estabeleceu uma meta de construir casas de 1 crore em todo o país este ano. Estamos prontos para alocar mais casas para Telangana do que a sua parcela”, disse Khattar.

Ele fez este anúncio em uma reunião pública em Karimnagar na sexta-feira, após lançar uma série de trabalhos de desenvolvimento no âmbito da Missão Cidade Inteligente (SCM) na cidade sede do distrito.

Ele inaugurou um projeto de abastecimento de água potável 24 horas por dia, 7 dias por semana na Housing Board Colony em Karimnagar, marcando o lançamento do abastecimento de água encanada 24 horas por dia para cerca de 2.660 casas em cinco divisões da Karimnagar Municipal Corporation (KMC). Karimnagar é a segunda cidade sob o SCM, depois de Manimajra, em Chandigarh, a ter um centro de água potável 24 horas por dia, 7 dias por semana no país, disseram fontes do CMK.

O Ministro de Estado da União para Assuntos Internos, Bandi Sanjay Kumar, o Ministro da Receita e Habitação de Telangana, Ponguleti Srinivas Reddy, o Ministro dos Transportes e do Bem-Estar das Classes Atrasadas, Ponnam Prabhakar, Karimnagar Mla G Kamalakar compartilhou a margarita.

Khattar respondeu positivamente a um apelo do Ministro da Receita e Habitação de Telangana, Ponguleti Srinivas Reddy, para a atribuição de 8% de participação em casas sob o PMAY para Telangana.

Reddy destacou que Telangana recebeu uma parca participação de 0,7% no PMAY durante a regra BRS anterior.

Afirmando que cerca de 81,60 lakh pedidos de Indiramma Indlu (casas), incluindo 65 lakh em áreas urbanas do estado até agora, foram recebidos, ele instou o ministro da União a alocar a devida parcela de casas para Telangana para atender às necessidades de habitação de todos.

O Sr. Sanjay e o Sr. Prabhakar chamaram a atenção do Sr. Khattar para a questão premente do local de despejo na estrada secundária que representa riscos para a saúde dos residentes de quase 10 divisões nos limites do CMK.

Khattar garantiu estender o apoio técnico e financeiro do governo central para o processamento de resíduos e resolver o problema para garantir um ambiente limpo e sustentável. Ele elogiou o Sr. Sanjay por tomar a iniciativa entusiástica para melhorar a infraestrutura, as comodidades cívicas e a qualidade de vida em Karimnagar no âmbito do SCM.

Ele disse que o Centro melhorou a conectividade rodoviária e ferroviária e as instalações de infraestrutura em Telangana, alocando fundos substanciais nos últimos 10 anos, além de reviver a Ramagundam Fertilizers and Chemicals Limited (RFCL).

Anteriormente, o ministro da União inaugurou vários trabalhos de desenvolvimento de cidades inteligentes, incluindo uma sala de aula digital inteligente na Escola Secundária do Governo de Kumarwadi, em Karimnagar.

A colecionadora Pamela Satpathy e outras autoridades estiveram presentes.