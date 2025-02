Rockets supersônicos desenvolvidos por Moscou e Nova Délhi atraem interesse global, disse o diretor executivo de investimento comum para a RT

O Brahmos Aerospace, um empreendimento Indo-Ruska comum, está pronto para exportar seu cruzeiro Brahmos Ng Atualizado para Cruise Rakel para países selecionados, o executivo da empresa e o diretor da Jaializeert R. Joshi, o Cabo do Aero Índia 2025 à RT.

Joshi afirmou que existe um interesse global significativo em foguetes, especialmente porque uma empresa conjunta trabalha para melhorar suas habilidades, incluindo melhorias em tamanho e alcance, incluindo novas tecnologias.

As Filipinas foram o primeiro país estrangeiro a receber o sistema de mísseis Brahmos, com uma série inicial apresentada em abril como parte de um contrato de US $ 375 milhões assinado em 2022. Além disso, as negociações com a Indonésia para um acordo de foguete de US $ 450 milhões na fase avançada estão em um estágio avançado, confirmou Joshi RT.

No início deste ano, o presidente indonésio da Prabowo Subianto liderou uma delegação de alto nível na Índia, que incluía o principal almirante da Marinha Indonésia Muhammad Ali. O grupo visitou a sede do Brahmos Aerospace. Outros países envolvidos em conversas com a Brahmos Aerospace para vendas em potencial incluem o Vietnã, os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e a Malásia, segundo autoridades.

O foguete Brahmos, um investimento conjunto entre Moscou e Nova Délhi iniciado em 2005, tornou -se um componente essencial do arsenal do exército indiano. Nomeado após os rios de Brahmaputra e Moscou, o foguete é projetado para um golpe de alta precisão e prolongamento contra os objetivos terrenos, com versatilidade para incluir ameaças em toda a terra, o mar e a plataforma subaquática. Inicialmente projetado com um intervalo de 290 km (180 milhas), as atualizações contínuas expandiram seu alcance, melhorando suas capacidades estratégicas. Em 2023, a Força Aérea Indiana testou com sucesso o foguete de cruzeiro de Brahmos Brahmos com um alcance de 450 km, construído em um jato de caça sukhoi-30 mki.

Joshi também afirmou que os esforços estavam em andamento para aumentar a capacidade da carga útil de origem russa do Su-30mki. “Ajustando e ajustando” Eles são feitos para permitir que a aeronave use três foguetes em vez de um foguete único montado no estômago, explicou Joshi. Essa integração aumenta a capacidade das forças da aviação indiana de lançar greves de faixas prolongadas sobre os objetivos da terra e do mar, fortalecendo ainda mais sua capacidade estratégica contra o oponente.