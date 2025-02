Proposta de Gayus Lumbuun Há uma instituição especial para médicos e pessoal médico enredado em casos legais

Yakarta, vivo – O Presidente do Senado da Universidade de Krisnadwipayana ou Unkris, Prof. Gayus Lumbuun, avaliou a necessidade de formação de uma instituição especial na forma de um tribunal médico ou médica na Indonésia.

Espera -se que a instituição seja um fórum para resolver casos legais que envolvem a profissão de médicos e outros funcionários médicos.

A declaração foi proferida por Gayus, depois de presidir a sessão aberta da promoção de doutorado em nome dos Francosiers no campus Unkris, Yakarta, na segunda -feira, 24 de fevereiro de 2025.

Francisros, que tem histórico de médico, conseguiu manter sua dissertação intitulada Diretrizes de Prática Clínica como evidência no teste de negligência médica e obteve um doutorado no campo da lei de saúde com o título Que louvor.

“É a primeira vez que Unkris deu à luz um doutorado com a profissão de um médico com um estudo da lei de saúde”, disse o ex -presidente de justiça.

Aguarde mais médicos para continuar sua educação de doutorado no campo da lei de saúde em Unkris. Levando em consideração que se sabe que o campus tem vantagens na lei.

Considera -se que a dissertação descrita por Francisan abre a consciência da importância dos tribunais especiais para a profissão do médico.

O professor Gayus enfatizou que, ao cumprir suas funções, os médicos não podem igualar outras profissões, então eles exigem seu próprio sistema judicial.

“Médicos e equipe médica devem obter seu próprio modo de justiça. Eles não podem dar uma conferência geral na forma do Código Penal. Porque não há médicos que, na prática de sua profissão, pretendem prejudicar seus pacientes”, continuou ele.

Segundo Gayus, os erros podem ocorrer na profissão do médico, variando de leve a grave, até levando a defeitos da vida ou morte. Portanto, o sistema legal aplicável deve considerar as características especiais dessa profissão.

Em sua dissertação, Francisren também destacou o problema da negligência médica, o que geralmente é causado pelo fracasso de um médico no fornecimento de padrões de tratamento apropriados, para que isso tenha um impacto nos pacientes. Comparou a diferença no conceito de negligência no Código Penal e no Especialista Lex na Lei Número 17 de 2023.

Segundo ele, nos artigos 359 e 360 ​​do Código Penal, o teste de negligência médica não envolve diretrizes de prática clínica (PPK). Enquanto isso, o Artigo 280 Parágrafo (2) Jo Artigo 291 Parágrafo (1) da Lei nº 17 de 2023 enfatizou que os serviços médicos devem ser realizados com padrões profissionais rigorosos para evitar impactos prejudiciais à equipe médica e hospitais.

“Prova de se há negligência ou não pelos médicos, é necessário apresentar PPK e registros médicos”, disse ele.

Ele acrescentou que muitos casos criminais e civis no tribunal ignoraram o PPK como evidência de cartas.

O principal problema é como o PPK pode ser usado como evidência no caso de negligência médica, bem como o juiz considera o PPK em sua decisão.

Os resultados da pesquisa de Francisren mostram que o PPK pode ser usado como evidência se atender aos requisitos legais formais e materiais. Requisitos formais significa que o PPK deve concordar com os regulamentos legais, enquanto os requisitos materiais se referem à preparação do PPK com base nas diretrizes nacionais para serviços médicos (PNPK).

Os requisitos para provar negligência médica na Lei nº 17 de 2023 incluem quatro aspectos principais, a saber, obrigações legais, violações de obrigações, lesões que ocorrem e relacionamentos causais.

A decisão do juiz também deve consultar o artigo 184 do Código de Processo Penal em relação às evidências mínimas e ao artigo 183 do Código Penal que usa uma evidência negativa com base nas crenças do juiz.

Com este estudo, espera -se que o governo e os líderes políticos considerem o treinamento de um tribunal médico para fornecer justiça mais proporcional ao pessoal médico.