Proposta para criação de terceiro centro do Centro Internacional de Tecnologia de Automação em Bengaluru: HDK

O Centro Internacional de Tecnologia Automotiva, com sede em Manesar, propõe estabelecer seu terceiro centro em Bengaluru, com o objetivo de tornar a cidade um centro global para tecnologias automotivas avançadas e veículos elétricos, disse o Ministro das Indústrias Pesadas e do Aço na segunda-feira à União, HD. Kumaraswamy.

“Bengaluru é o centro da inovação tecnológica indiana. Ao propor aqui um Centro ICAT, pretendemos impulsionar avanços em veículos elétricos de próxima geração, sistemas autônomos e soluções automatizadas”, afirmou o Ministro da União em nota emitida por Manesar.

Ele disse que esta iniciativa, parte de Atmanirbhar Bharat, não só impulsionará o setor automobilístico, mas também catalisará o desenvolvimento na defesa, nas ferrovias e nas tecnologias sustentáveis.

A nota afirma que a instalação ICAT-III planejada terá laboratórios avançados de desenvolvimento e calibração de veículos elétricos, desenvolvimento de sensores e capacidades de design de ECU, laboratórios de segurança cibernética e pesquisa em sistemas avançados de assistência ao motorista, tecnologias de veículos conectados e freelancers, testes de software e desenvolvimento de software definido. veículos e um repositório nacional de dados automotivos para servir como infraestrutura central de serviços de automação da Índia.

Ele disse que a iniciativa do Sr. Kumaraswamy sinaliza o compromisso do governo em fazer de Bengaluru o ponto focal para o avanço da próxima geração de automóveis. “As negociações estão em andamento e, com a garantia do Ministro, espera-se que o centro proposto tome forma”.