Proteção otimizada dos trabalhadores, o governo publicou o PP JKP e o JKK BPJS Emprego

VIVA – O governo emitiu oficialmente os dois últimos regulamentos governamentais (PP) que visam otimizar a proteção da força de trabalho, o regulamento é o número 6 de 2025 em relação à garantia de perda de emprego (JKP) e PP Número 7 de 2025 no seguro de acidente ocupacional (JKK).

Leia também: A nova regra de Pabowo, as vítimas de demissão obtêm 60 % dos salários por 6 meses

Esta aprovação do governo é um derivado da emissão de pacotes de políticas econômicas há algum tempo para fornecer um melhor emprego na seguridade social para os trabalhadores indonésios, especialmente aqueles que experimentam o término do emprego (PHK) e para as indústrias trabalhistas afetadas pelo desafio atual condições econômicas.

Apoio a trabalhadores que sofrem demissões

Leia também: Diretor de Gerenciamento de Riscos de Finanças e Emprego, BPJ ganha o Prêmio Indonésio o melhor CFO 2024

Não no meio do caminho, nesta última política, o governo através do uso de BPJ aumenta os benefícios do dinheiro no programa JKP para 60% dos salários informados por 6 meses, esse número aumentou de apenas 45% nos benefícios dos benefícios dos benefícios dos os benefícios dos benefícios. Primeiro mês por mês 3 e 25% na sala até o sexto mês. O conjunto máximo de limite de salário é RP. Através deste PP, o aumento dos benefícios do JKP é eficaz desde 7 de fevereiro de 2025, tanto para novas declarações quanto para os benefícios restantes.

Além do aumento dos benefícios em dinheiro, o governo também fornece conveniência nos requisitos dos membros e reivindicações do JKP, isso é para garantir que mais trabalhadores se beneficiem de um processo mais rápido e eficiente.

Leia também: O orçamento está podado, Sri Mulyani garante que não há demissões de funcionários não nivelados em ministérios e instituições afetadas

O governo também estabeleceu mudanças nos requisitos para receber os benefícios do JKP, eliminando os requisitos de 6 (seis) meses consecutivos e também impôs o período de expiração do período aos 6 (seis) meses. Em termos de contribuições do JKP, as alterações são feitas não mais pela recomposição da contribuição do Programa de Garantia de Morte (JKM). As contribuições do JKP são estabelecidas em 0,36%, com base na recomposição das contribuições de JKK de 0,14%e nas contribuições do governo de 0,22%.

Relaxamento das contribuições da JKK para indústrias intensivas em mão -de -obra

Em um esforço para manter a sustentabilidade dos negócios e a competitividade do setor trabalhista intensivo, o governo através do emprego do BPJ também fornece relaxamento das contribuições da JKK em 50% por 6 meses, de fevereiro a julho de 2025 Isso.

Comida, bebidas e indústrias de tabaco

Indústria de roupas têxteis e acabadas

Indústria de couro e itens de couro

Indústria de calçados

Indústria de brinquedos infantis

Indústria de móveis

Espera -se que essa política reduza a carga financeira da empresa, para que ainda possa manter o trabalho em meio a condições econômicas desafiadoras. A taxa de contribuição da JKK após uma contribuição de 50%está começando de uma empresa ou entidade comercial que possui um nível ambiental de trabalho em 0,120%, baixo em 0,270%, moderadamente 0,445%, depois com um alto nível de risco de 0,635%e e finalmente em um Muita altura de 0,870%.

Com a existência dessas duas últimas políticas, o governo através do emprego da BPJ espera fornecer a seguridade social mais ideal para os trabalhadores afetados por demissões e manter a estabilidade de indústrias trabalhistas intensivas. Essa decisão também faz parte de uma estratégia para incentivar o crescimento econômico inclusivo e sustentável.

Os atores da comunidade e da indústria são aconselhados a se ajustar imediatamente a este último regulamento para obter os benefícios máximos, a empresa ou o trabalhador podem “trabalhar duro livremente” para que todos os objetivos do emprego da Seguridade Social que foram fornecidos para Neste país, eles podem trazer o melhor bem para todos os trabalhadores indonésios.