Protesto BPSC: Polícia de Patna prende Prashant Kishor e liberta Gandhi Maidan

O chefe de Jan Suraaj, Prashant Kishor, que está morrendo rapidamente por causa das alegações de vazamento de questionários do BPSC, discursa na reunião em Gandhi Maidan em Patna no domingo, 5 de janeiro de 2025. | Crédito da foto: PTI

O chefe de Jan Suraaj, Prashant Kishor, foi preso pela polícia de Patna na madrugada de segunda-feira (6 de janeiro de 2024).

Ele estava em greve de fome por tempo indeterminado buscando ação contra o suposto vazamento do exame BPSC.

Além disso, a polícia de Patna liberou o local em Gandhi Maidan onde o Sr. Kishor estava sentado em jejum até a morte com os manifestantes. A verificação dos veículos que saem de Gandhi Maidan também foi realizada pela polícia de Patna. Kishor estava observando um jejum mortal por causa das irregularidades do BPSC, iniciado em 2 de janeiro em apoio aos estudantes que protestavam, que exigiam o cancelamento do exame da Comissão de Serviço Público de Bihar.

A polícia o levou para uma ambulância. Antes de ser detido, o chefe de Jan Suraaj disse que o partido iria apresentar uma petição ao Tribunal Superior em 7 de Janeiro sobre as irregularidades do BPSC. “Não é uma questão de decisão para nós se continuaremos com isso (protesto) ou não. Continuaremos fazendo o que estamos fazendo agora, não haverá mudança nisso… Nós (Partido Jan Suraaj) iremos arquivar uma petição perante o Superior do Tribunal no dia 7″, disse o Sr. Kishor.

No início do domingo, Kishor sentou-se com estudantes que protestavam em Gandhi Maidan, em Patna. Ele também instou o líder de Rashtriya Janata Dal (RJD), Tejashwi Yadav, a liderar o protesto, pois ele é um líder “alto” e também o líder da oposição (LoP). Kishor estava respondendo aos comentários feitos pelo ex-vice-ministro-chefe de Bihar. Ele alegou que o Sr. Yadav, sendo o LoP, deveria ter assumido a liderança do protesto em vez dele.

“Ele (Tejashwi Yadav) é um líder alto. Ele também é o LoP. Ele deveria ter liderado os protestos. Tenho dito a eles para liderarem o protesto. Vamos nos afastar. Ele disse que viria para Gandhi Maidan com cinco lakh as pessoas devem ser comentadas. A política pode acontecer a qualquer momento. Não temos nenhuma bandeira partidária aqui”, disse o fundador Jan Suraaj aos repórteres. “Isto não é um dharna. Esta é a paixão do povo de Bihar para melhorar as suas condições, para garantir um futuro melhor. Neste tempo frio, alguns estão cantando e você pode ver pessoas de todos os lugares sentadas aqui. Estou cansado de respondendo às acusações, olhe ao redor e, se puder, localize o boudoir. Nós dormiremos aqui também”, disse Kishor.

No sábado (4 de janeiro de 2024), Tejashwi Yadav acusou o Partido Bharatiya Janata (BJP) de politizar a questão do protesto do BPSC. Em declarações à ANI, acusou o movimento estudantil independente de ser politizado e disse que as pessoas que aderiram ao protesto eram a equipa B do BJP.

“Está sendo completamente politizado. Acreditamos que o povo de Bihar terá que reconhecer essas pessoas que são a equipe ‘B’ do BJP e que estão tentando esmagar este movimento independente. Isto é altamente condenável”, disse ele. Sobre a polêmica em torno da penteadeira do Sr. Kishor, o Sr. Yadav afirmou: “Foi feita uma tentativa de acabar com o movimento. Os atores sentam-se na penteadeira e o produtor e o diretor os fazem sentar, sabemos quem é o produtor, quem é o diretor. “Os alunos exigem o cancelamento do Exame Competitivo (Preliminar) Integrado Combinado (CCE) 2024, realizado pelo BPSC. 13, devido a supostos vazamentos de questionários.