Protesto da Índia pelos tiros da Marina do Sri Lanka para os pescadores que deixaram vários feridos

O Ministério das Relações Exteriores protestou contra o Sri Lanka depois que sua Marinha abriu fogo contra pescadores indianos perto da ilha de Delft, no estreito de Palk ao amanhecer na terça -feira (28 de janeiro de 2025), deixando dois ferimentos graves e três com pequenas feridas.

O incidente ocorreu durante a apreensão de 13 pescadores indianos. Os dois pescadores gravemente feridos estão recebendo tratamento no Hospital de Ensino de Jaffna, onde os funcionários do consulado indiano os visitaram para prestar assistência.

O MEA convocou o alto comissário interino do Sri Lanka em Nova Délhi para apresentar um protesto formal. O Alto Comissariado da Índia, em Colombo, também levantou o problema com as autoridades do Sri Lanka.

“O uso da força não é aceitável em nenhuma circunstância”, disse o ministério, enfatizando que os problemas dos pescadores devem ser tratados humanamente considerando suas preocupações com a vida.

O ministério solicitou uma observância estrita dos acordos bilaterais existentes em relação às atividades de pesca na região.