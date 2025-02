Protesto do Pacífico em apoio à greve de fome do deputado Rashid preso não permitido: AIP

As autoridades de Bashmir dentro da prisão de Tihar, Delhi, por negação de participar da sessão do Parlamento.

“As autoridades negaram permissão para celebrar uma greve de fome pacífica e uma marcha de solidariedade pelo Rashid parlamentar preso”, disse o porta-voz da AIP Inam-Unabi.

Leia também | O partido Awami Ittehad move o Tribunal Superior de Delhi pela fiança do engenheiro Rashid

A AIP condenou as autoridades das autoridades. “Nesta manhã, centenas de líderes e ativistas da AIP foram presos, incluindo os líderes sênior de Forduse, Ahmad Baba, Adil Nazir Khan, e o filho do deputado Rashid, Open Rashid”, disse o porta -voz da AIP.

Nabi disse que uma democracia prospera em diálogo e dissidência, não na repressão. “Silencie as vozes pela força é um precedente perigoso que contradiz a própria essência dos princípios democráticos”, disse ele.

Enquanto isso, a AIP informou que o vice -Rashid iniciou uma greve de fome indefinida na prisão de Tihar e disse que a decisão do vice -Rashid de ir a uma greve de fome “foi uma resposta desesperada, mas corajosa, à injustiça que foi imposta”.

“Sua voz representa as aspirações do povo de Baramulla e Caxemira em geral e suprimindo que a voz é uma afronta direta à democracia. O governo deve abordar suas queixas, em vez de fechar os olhos às demandas legítimas de um representante escolhido ”, disse Nabi.

O vice -presidente da AIP, GN Shaheen, disse que o Tribunal de Primeira Instância não tomou nenhuma decisão sobre a fiança do vice -Rashid. “Nós nos aproximamos do Tribunal Superior. Mas não estamos recebendo justiça, tribunal ou administração. Escrevemos uma carta ao governo para permitir protestos no Pratap Park, mas não nos é permitido. Estamos dando uma nova aplicação ao governo de que, se eles tiverem algum problema com o protesto no Pratap Park, eles devem atribuir um lugar alternativo e continuaremos a nova greve ”, disse Shaheen.

O chefe Sajad Lone também condenou o movimento das autoridades. “A dissidência do Pacífico é um direito, não uma instituição de caridade. Independentemente de nossas diferenças políticas com a AIP, defendemos seu direito de protestar. Eles não foram autorizados a celebrar um protesto pacífico. A J&K tem uma história de manipulação da dissidência civil do Pacífico. E isso mostrou V caro. Espero que aprendamos com os erros do passado e criemos um espaço decente para protestos dissidentes ou pacíficos ”, disse Lone.

O tenente -governador da J&K, Broj Sinha, supervisiona a lei e a ordem pública no território da União.