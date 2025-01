Próxima reunião do Gabinete provavelmente abordará o relatório do censo de castas

O relatório da Pesquisa Socioeconômica e Educacional de Karnataka (relatório do censo de castas) provavelmente será discutido na próxima reunião do Gabinete estadual.

A discussão sobre o relatório foi adiada na quinta-feira e será retomada na próxima reunião, disse o Ministro de Direito e Assuntos Parlamentares, HK Patil, após a reunião de Gabinete.

O Gabinete aprovou a nomeação de consultores de transações para a construção de torres gêmeas em 8,78 acres em Anand Rao Circle, em Bengaluru. Após a nomeação dos consultores de transações, o assunto seria levado de volta ao Conselho de Ministros para aprovação do projeto que criaria espaço para escritórios governamentais.

O Gabinete decidiu atualizar 13 maternidades na cidade de Bengaluru a um custo estimado de Rs 413,71 milhões no âmbito do projeto Brand Bengaluru. Aprovado ₹ 238,72 crore para o programa de gestão de risco de inundações urbanas de Bengaluru no âmbito da 15ª Comissão de Finanças.

Entre outras decisões importantes, o Gabinete aprovou a Lei (Emenda) de Transplante de Órgãos Humanos de 2011, que será introduzida na legislatura estadual. O Gabinete também aprovou o estabelecimento de uma universidade integrada em Mandya para horticultura e agricultura. Aprovado ₹ 13,3 crore para exames oftalmológicos gratuitos em todo o estado e distribuição de óculos.