PSIM quer quebrar recorde do PSPS de invencibilidade em casa

Pekanbaru, Viva – O PSIM Jogja jogará a próxima 8ª rodada da 20ª temporada da Liga 2, viajando para a sede do PSPS Pekanbaru. O duelo das duas equipes acontecerá no Kaharuddin Nasution Stadium, Pekanbaru, domingo, 26 de janeiro de 2025.

Nessa partida, Psim Jogja estava determinado a quebrar o recorde do PSPS de Pekanbaru nesta temporada que foi invencível. Das 8 partidas disputadas no Estádio Kaharuddin Nasution nesta temporada, nenhuma equipe conseguiu derrotar o PSPS Pekanbaru.

Dos 8 jogos em casa, o PSPS Pekanbaru somou 5 vitórias e 3 empates. A grandeza do PSPS Pekanbaru em casa é um desafio para o PSIM Jogja.

Psim Jogja estava determinado a acabar com a invencibilidade em casa do PSPS Pekanbaru nesta temporada.

O técnico do PSIM Jogja, Erwan Hendarwanto, disse que o PSPS Pekanbaru é um bom time. Pekanbaru PSPS Erwan é considerado um jogador qualificado de racik e um jogador forte em todas as linhas.

“A equipe do PSPS é boa e forte em todos os aspectos. O PSPS também tem um treinador (Aji Santoso) cheio de experiência. Este é um desafio para nós no Top 8”, disse Erwan, sábado, 25 de janeiro de 2025.

“Não temos escolha em lugar nenhum (oitavas de final). Nossos adversários são fortes. O segredo é que espero que os jogadores continuem se divertindo, se concentrando e se concentrando”, continuou Erwan.

Neste jogo frente ao PSPS Pekanbaru, vários jogadores do PSIM Jogja estão muito memorizados com o estilo da equipa de futebol de Sumatra. Além disso, Psim Jogja também beneficiou da presença do jogador estrangeiro Omid Popalzay.

Título: Jogadores do PSIM Jogja vivem exercício oficial no Pekanbaru PSPS Center (Doc Psim Jogja)

Antes de decidir se mudar para Psim Jogja, Omid era ex-capitão do time Pekanbaru PSPS. Esta condição faz com que Omid seja muito memorizado com táticas e estratégias no PSPS Pekanbaru.

“Esta é a nossa nota. Eles memorizaram a região de Sumatra para jogar. Esperamos que possamos ter o melhor desempenho aqui e conseguir três pontos”, concluiu Erwan.