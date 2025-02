PSM Makassar Teste de Bandung Severo

Bandung, vivo -SM Makassar jogou contra o Persib Bandung na 21ª semana no API Gelora Bandung Lautan Stadium, Bandung, no sábado, 1º de fevereiro de 2025. Este jogo foi um teste difícil para o PSM, porque enfrentou a parte superior da classificação da liga .

O técnico do Makassar PSM, Bernardo Tavares, admitiu que a preparação de sua equipe para enfrentar a Persibe não era ideal. A razão, porque a equipe apelidou de Juku Eja está em uma longa viagem desde 8 de janeiro.

“Infelizmente, desde 8 de janeiro de 2025, não podemos fazer preparativos porque temos que competir e viajar novamente. No entanto, o lado bom que permanecemos nesta competição”, disse Bernardo.

Bernardo disse que, durante as duas últimas temporadas, o PSM sempre jogou fora de Makassar e longe do apoio dos seguidores. Além disso, a ausência de vários jogadores -chave, então isso dificulta a competição no topo da classificação.

Mesmo assim, o treinador português espera que seus filhos reprodutores possam se apresentar com seu melhor desempenho ao enfrentar a persiba. Segundo ele, não é fácil combater a Persible, que é uma das equipes fortes da Liga 1.

“Espero que amanhã jogue um bom jogo, o jogo se divirta. Nosso oponente é o time campeão, agora sua posição está no topo”, explicou.

“Se compararmos de toda a temporada, o PSM Makassar sempre perde os principais jogadores, enquanto a Persibe pode continuar com seus jogadores principais, locais e estrangeiros”, continuou Bernardo.

O treinador de 44 anos também garante que ele monitore a condição física dos jogadores, porque quatro dias depois o PSM enfrentará o clube da liga vietnamita, Thanh Hoa no campeonato do Asean Club 2024/2025.

“É claro, temos que fazer alguns ajustes, como a adaptação e ver a resistência dos jogadores de que estão feridos ou não para que eles possam fazer o melhor possível, amanhã minimizamos os ferimentos que não queremos brincar em outros competições “, disse ele.