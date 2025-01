PSMS Jamu Sriwijaya FC na rodada do playoff de rebaixamento, a vitória é um preço fixo

Deli Serdang, VIVA – PSMS Medan recebe novamente o Sriwijaya FC, na rodada do playoff de rebaixamento do Grupo I. Esta partida acontecerá no Estádio Baharuddin Siregar, distrito de Lubuk Pakam, Deli Serdang Regency, no domingo, 19 de janeiro de 2025, à tarde.

Leia também: Persibo entra em greve, Deltras se classifica para o Top 8 da Liga 2?

Nesta partida a vitória tem preço fixo. Portanto, a equipe de Nilmaizar deve somar os três pontos completos na partida.

O treinador do PSMS Medan, Nilmaizar, revelou que a sua equipa está preparada física, táctica e mentalmente para enfrentar o jogo de amanhã, frente ao Sriwijaya FC.

Leia também: Persibo entra em greve, Deltras certamente se classificará entre os 8 primeiros da Liga 2

“Hoje todos os jogadores podem fazer um bom treino oficial. Para enfrentar o Sriwijaya FC estamos preparados física, técnica, taticamente e mentalmente. Sabemos que o Sriwijaya adicionou alguma munição de jogadores, como os de Biak e Bandung”, disse Nilmaizar. , em coletiva de imprensa pré-jogo, sábado, 18 de janeiro de 2025.

 Treinador do PSMS Medan, Nilmaizar (doc do PSMS Medan). Foto: VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Leia também: Olhando para o Top 8, PSIM Jogja não adiciona novos jogadores

Mas estudamos e avaliamos seus pontos fracos e fortes. “Esperemos que no jogo de amanhã tudo corra bem e possamos maximizar o jogo para vencer”, disse Nilmaizar.

Acompanhado pelo capitão do PSMS, Rachmad Hidayat, Nil Maizar também garantiu que todos os protagonistas estivessem prontos para lutar.

“Todos os onze titulares podem jogar. Antic, se Deus quiser, pode jogar. Muitos estiveram ausentes anteriormente, como (Fabio) Gama, (Sebastijan) Antic e (Irwanto) Bajo, mas se Deus quiser, todos poderão jogar.” amanhã isso realmente determina a luta “Estamos na Liga 2. Espero que os torcedores não se cansem de apoiar e torcer, porque sem vocês essa luta será em vão”, acrescentou.

Entretanto, o capitão do PSMS Medan, Rachmad Hidayat, acrescentou que a sua equipa está muito confiante para conquistar os três pontos neste importante jogo.

“Graças a Deus todos os jogadores estão prontos, inclusive o Antic, que já começou a treinar. Amanhã estamos otimistas e vamos somar pontos. Não há mais negociações porque não há outras partidas. Amanhã é uma partida de preço fixo, espero que o PSMS possa conseguir três pontos”, disse Rachmad.

Ele também convidou os torcedores a darem todo o seu apoio nesta partida crucial.

“Apesar de lamentarmos que seja um playoff, ainda precisamos do apoio da torcida. A presença deles significa muito para nos encorajar em campo”, disse.