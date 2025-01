PSMS venceu Sriwijaya por 1-0, Nilmaizar: É difícil vencer esta partida

Deli Serdang, VIVA – No último jogo, da fase preliminar da temporada 2024/2025 da Liga Indonésia 2, o PSMS Medan derrotou com sucesso o Sriwijaya FC por 1-0, no Estádio Baharuddin Siregar, distrito de Lubuk Pakam, Deli Serdang Regency, na tarde de sábado, 11 de janeiro, 2025.

O gol de marionete foi marcado por M Dwi Raffi Angga no final do primeiro tempo, aos 40 minutos. Este gol, graças à cooperação do passe maduro de Rachmad Hidayat do lado esquerdo, foi completado com perfeição por Dwi Raffi Angga.

O placar de 1 a 0 durou até o intervalo, embora Rachmad tenha tido uma oportunidade de ouro no final do primeiro tempo. Da mesma forma, o segundo tempo não durou mais, os gols foram marcados por estes dois clubes de futebol.

Respondendo ao resultado desta partida, o treinador do PSMS Medan, Nilmaizar, manifestou a sua gratidão por ter somado pontos nesta partida. Embora os resultados da partida não tenham influenciado o apelido de galinha Kinantan do PSMS Medan para as oitavas de final da Liga 2 da Indonésia.

“Graças a Deus, graças a Deus por esta partida. Com muita dificuldade conseguimos vencer esta partida. Saudações aos jogadores, meus melhores votos. Isto é assistir ao play-off de rebaixamento da liga”, disse Nilmaizar aos repórteres.

No play-off de rebaixamento da Liga Indonésia 2, Nilmaizar admitiu que havia sugerido nomes de um ou dois jogadores, mas as chances de trazê-los eram muito pequenas.

“Sugiro que haja um ou dois nomes, mas acho difícil encontrar o melhor no momento. As oportunidades para alguns jogadores podem ser escassas”, explicou Nilmaizar.

 Treinador do PSMS Medan, Nilmaizar (doc do PSMS Medan). Foto: VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Entretanto, o jogador do PSMS, Reyki Fariz, admitiu que com esta vitória se sente optimista para os playoffs. Além disso, antes da partida final da fase de grupos, os jogadores receberam material de treinamento adicional do treinador.

“Mesmo que eles nos tenham dado apenas alguns minutos para jogar, ainda estamos gratos. Esperamos que isso melhore. Esperamos que o que fizemos até agora nos playoffs possa ser ainda melhor”, disse Nilmaizar.

Entretanto, o treinador adjunto do Sriwijaya FC, Amirul Mukminin, admitiu que o jogo foi bastante difícil, até porque só teve uma oportunidade de fazer substituições devido à falta de plantel que trouxe. Da mesma forma, ainda aprecia o trabalho árduo dos jogadores que souberam oferecer resistência aos locais.

“Para ser sincero, com todas as deficiências que se verificam, só temos uma oportunidade de substituir os jogadores porque é tudo o que temos. No entanto, as crianças mostraram que querem jogar da melhor forma e lutar até ao apito final”, disse Amirul. disse.

O capitão da equipa, Tegar Hening, admitiu que os problemas decorrentes das condições internas da gestão do clube influenciaram o desempenho da equipa até ao último jogo da fase de grupos. Da mesma forma, Tegar não se preocupa com o resultado da partida.

“Os amigos têm lutado com a situação do Sriwijaya, que tem muitos problemas financeiros. Terminamos a partida até o final”, disse ele.