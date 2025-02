PSPs vs Persiraja, uma partida crucial para ingressos para a Liga 1

Pekanbaru, vivo – Os PSPs Pekanbaru enfrentarão seus convidados Persiraja Banda Aceh na 5ª semana do Grupo X Ronda 8 da Liga 2 2024/2025 que ocorrerá no Kaharudin Nasution Stadium, na terça -feira, 11 de fevereiro de 2025. Esta partida é uma partida importante para Seja um jogo importante capaz de avançar para a Liga 1 ou entrar no play-off.

Leia também: Sriwijaya FC conquistou os PSMs 1-0, Nilmaizar: os resultados não são bons para nós

Como as duas equipes receberam seis pontos quatro vezes competindo, enquanto a classificação alta foi habitada por Psim Jogja com nove pontos, e Deltras estava à deriva no final da classificação do Grupo X com os pontos TGAs.

O treinador de Persiraja, disse Akhyar Ilyas, as duas equipes certamente queriam ganhar pontos completos para abrir o caminho para a Liga 1. Se ele perder, ele disse que seria difícil posar em uma posição e corredor.

Leia também: Embora seja seguro na Liga 2, o PSMS continua apontando para Sriwijaya FC Libas

Apesar de brincar com a sede da PSPS, o Laskar Rencong também tem mais motivação para poder conquistar a equipe apelidada de Askar Betuah. Além disso, os filhos de Laskar Rencong têm mais entusiasmo depois de vencer quando contra Psim Jogja.

“A vitória quando o Psim Jogja é a nossa motivação para enfrentar o PSP. Vamos brincar, jogaremos o melhor que pudermos e os jogadores se comprometeram com isso”, disse ele durante uma conferência de imprensa antes do PSPS x Persiraja Match Persiraja, segunda -feira , Fevereiro. 10, 2025.

Leia também: A ascensão para a Liga 1 está atrasada, Psim Jogja perdeu a concentração contra a Persiraja

Além disso, Persiraja se beneficiou da ausência do bombardeiro PSPS, John Edi Mena, que estava em um cartão vermelho quando era contra Deltras.

“Sabemos que John Mena é um dos pontos fortes dos PSPs, mas não queremos ignorar outros jogadores, sabemos que o PSP em sua equipe é muito bom”, disse ele.

Enquanto isso, o treinador do PSPS, AJI Santoso, preparou um esquema de jogo sem John Mena. Além disso, o status de seus filhos adotivos está em boas condições e está pronto para interpretar os oponentes dos pernas.

“Vejo os jogadores em boas condições, este é um jogo muito decisivo, se vencermos, podemos bloquear a posição do corredor”, disse ele.

Também não queria subestimar, apesar do fato de terem conseguido derrotar Persiraja no Estádio Dimurthala com uma pontuação de 0-2 na primeira rodada dos últimos 8.

Aji disse que essa é a motivação das crianças mais reprodutivas brincando em casa contra a Persiraja.

“Persiraja, acho que é habitada por jogadores com material muito bom, experiente. Então, espero que os jogadores possam tirar dos benefícios do primeiro jogo no Top 8 onde vencemos. Isso é uma motivação”, disse ele.