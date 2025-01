PSS Sleman pronto para conquistar Borneo FC

Sleman, vivo – O PSS Sleman passará por uma partida contínua para a temporada 2024/2025 da Liga 1, viajando para a sede do Bornéu FC. O duelo das duas equipes será realizado no Estádio Batakan, Balikapan, no domingo, 2 de fevereiro de 2025.

O PSS Sleman aponta para pontos do Bornéu FC para expiar os pontos que faltam porque eles perderam para o sêmen Padang há algum tempo. Para alcançar o objetivo de roubar esses pontos, o PSS Sleman fez preparativos cuidadosos.

O meio -campista atacante do PSS, Vico Duarte, disse que o PSS fez uma preparação completa. O treinador júnior do PSS Mazola aplicou várias táticas de jogo para ganhar pontos contra o Bornéu FC.

“Hoje passamos por uma sessão de treinamento muito forte. O treinador Mazola fez algumas observações sobre a equipe de Bornéu e tentou superá -la”, disse Vico após o treinamento em Pakembinangun Field, Sleman, na quinta -feira, 30 de janeiro de 2025.

“Hoje praticamos muito em defesa, atacando, e a bola morre em preparação para a Bourgeo mais tarde”, continuou Vico.

O jogador brasileiro respondeu positivamente à avaliação da partida contra o Semen Padang FC. Segundo Vico, a derrota é um perigo para todos os componentes da equipe, especialmente os jogadores.

Vico revelou que Mazola deu muitas coisas positivas que se tornaram a força da equipe para passar por uma partida fora do Bornéu FC.

“A derrota de ontem certamente nos deu muitos avisos. Conversamos muito sobre o último jogo e ajustamos os detalhes que o treinador Mazola nos deu para enfrentar o próximo jogo”, explicou Vico.

Após a sessão de treinamento, Vico revelou os preparativos que fez antes de ir a Samarinda contra o Pesut Etam Borneo FC na sexta -feira, 31 de janeiro de 2025 da manhã.

O proprietário da T -Shirt 10 na equipe do PSS disse que se concentrou no fortalecimento físico, fortalecendo o ministério com seus colegas, especialmente na transição de ataques e defesa.

“Estamos muito prontos e focados no próximo jogo, porque passamos por uma semana de treinamento muito forte. Sabemos que jogaremos com uma equipe muito forte, Bornéu”, disse Vico.

“Mas tenho certeza de que nossa equipe cresceu e aumentou rapidamente nesta competição no espelho em cada treinamento e fósforos”, concluiu Vico.