PT Jimbaran Declaração do esclarecimento da chave usual de Jimbaran em relação à terra usual

Bali, Viva – A filha de Pt Jimbaran deu uma resposta sobre a declaração da unidade de resgate principal de Jimbaran, transmitindo aspirações aos membros do Conselho e ao Presidente da Comissão 1 do Parlamento Provincial Bali, na segunda -feira, 3 de fevereiro de 2025.

Leia também: Mães prostram chorando por uma casa imprevisível, menos RP3 milhões em danos de proprietários de terras

Através do advogado de Agus Samijaya, Sh., Mh., Filha de Jimbaran, ele esclareceu na forma de uma declaração emitida pelo coordenador da habitual vila Jimbaran I Wayan Ruti CS na quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

 AGUSA RAMAIJAYA Advogado, Sh., Mh., (Foto: Especial) Foto: Viva.co.id/maha Live (Bali)

Leia também: Centenas de hectares de conflito de terra em Jimbaran, as aldeias tradicionais estão agitadas com Bali DPRD

“Respondendo às declarações distribuídas por I Wayan Round CS se chamando com os costumes de Jimbaran, todos os quais são notícias falsas, erradas e enganosas que são distribuídas por meios convencionais, mídia ou sujeitos a instituições e outras instituições relacionadas ao controle e propriedade da terra por Pt.

Segundo Agus, as informações e declarações do irmão I Wayan não são verdadeiras e Br. Nyoman WIRAMA CS, tomando o nome do habitual keket de Jimbaran, afirmando que existem direitos de propriedade individuais e / ou propriedades de propriedade (DRUWE) da aldeia usual de Jimbaran com uma área de 280 ha e outros que foram apreendidos por Pt. Declaração e informação são notícias verdadeiramente falsas, heréticas e muito enganosas que não se baseiam em dados empíricos, dados físicos e dados legais na Terra corretamente e Asbun (origem do som) que é razoável em um esforço para encontrar e alcançar e obter empatia e simpatia pública.

Leia também: Olhe para o rio e centenas de voluntários limpam a praia de Kedonganan Bali, resíduos de plástico coletados 47.000 kg

“Podemos confirmar e garantir que todas as terras pertencentes ou controladas por Pt. Green Jimbaran foram obtidas das formas certas e válidas de acordo com procedimentos legais e legislação em vigor desde os anos 90. Se isso não for verdade, pelo que é apenas questionado agora? “

Agus continuou, as ações e declarações feitas por I Wayan Round e I Nyoman Wirama CS foram uma reação como uma forma de bêbada, devido a BR I Wayan, a polícia de Bali foi informada por cometer atos criminosos de perseguição e seu caso foi condenado “como condenado “e condenado a uma sentença de prisão para cometer atos criminosos de perseguição a uma segurança principal do Pt. DPS, 30 de setembro de 2021.

Além disso, a pessoa em questão também está em um processo legal na polícia de Denpasar “como suspeito” no relatório de segurança do PT. Filha de Jimbaran devido à pessoa em questão (Br. B/100/II/2022/SPKT/Satreskrim Denpasar Police em 22 de abril de 2022, que está atualmente na preparação do julgamento

Com um relatório cuja substância é a mesma preocupação, ela também está passando por um processo legal na polícia regional de Bali, conforme relatado devido ao relevante (Br. I Wayan Bulat) cometeu um crime que entra no pátio sem permissão, usei a propriedade da terra de outros sem permissão ou sem direitos como relatório policial: LP/B/582/VIII/2024/SPKT/POLDA BALI 14 de agosto de 2024.

“Da mesma forma com o irmão I Nyoman Wirama, Sh., Uma das equipes da equipe do grupo se considerou o tráfego dos costumes de Jimbaran, também faz um estilo bêbado e cego de dar declarações falsas, hereges e enganosos porque a pessoa interessada está atualmente no Processo na Polícia de Bali, devido a crimes relatados por supostamente cometeram um crime criminal de cartas por um morador da vila / vila de Jimbaran. / SPKT / Polda Bali em 19 de outubro de 2024 “, explicou.

Segundo Agus, os problemas relacionados à questão das disputas de propriedade da terra tanto em grupos quanto cada membro individual do grupo que se chamavam Jimbaran Alfândega haviam sido contestados no tribunal e havia sido decidida pelo Tribunal Distrital de Denpasar, que tinha uma grande permanente permanente força legal. No entanto, porque eles não ficaram satisfeitos com os resultados da decisão do Tribunal Distrital de Denpasar, foram apresentados a um novo processo que estava sendo examinado atualmente no Tribunal Distrital de Denpasar ao tentar ganhar simpatia pública em nome do mais comum de Kekest . .

“Que todas as declarações falsas, erradas e enganadoras que entregam grupos são chamadas na alfândega são impulsionadas pelo Br. I Wayan Ruti CS, relacionado à questão da propriedade e controle da filha de Jimbaran processada por uma lei no Tribunal Distrital de Denpasar Isso entrou na agenda do julgamento.