PT KAI abre depois que trem viral mal cabe no túnel

Jacarta – Um vídeo viral nas redes sociais mostra um trem parando porque mal cabe no túnel Garahan, localizado em Jember Regency, East Java.

Em resposta a isso, o vice-presidente executivo da PT Kereta Api Indonesia (Persero), secretário corporativo, também conhecido como PT KAI, Raden Agus Dwinanto Budiadji, disse que este incidente fez parte de um teste de um novo tipo de trem. Nova Geração de Aço Inoxidável (SSNG).

“Este ensaio foi agendado e planejado, especialmente para avaliar aspectos de segurança. (segurança) “em vários pontos críticos, incluindo túneis e pontes na rota Jember-Banyuwangi”, disse Agus em seu comunicado datado de sábado, 11 de janeiro de 2025.

Explicou que os testes foram realizados em várias etapas, nomeadamente testes estáticos e testes dinâmicos. No vídeo viral, o teste realizado faz parte de um teste dinâmico. Onde uma série de trens avança lentamente enquanto são feitas medições de folga, especialmente na área do túnel.

Agus enfatizou que este teste é uma forma de implementar Procedimentos Operacionais Padrão (POPs) que devem ser seguidos. A KAI está ciente de que as dimensões do trem SSNG são maiores em comparação com os trens existentes, enquanto as dimensões do túnel Garahan são menores em comparação com outros túneis.

Além disso, testes semelhantes serão realizados em breve no túnel Sasak, localizado em Daop 2 Bandung, cujas dimensões são ligeiramente maiores que as do túnel Garahan.

Por outro lado, os carros Nova Geração de Aço Inoxidável (SSNG) está atualmente sendo operado através de outros túneis sem necessidade de testes, porque as dimensões do túnel são muito maiores que as dimensões do trem, por exemplo, o túnel Ijo em Daop 5 Purwokerto.

Agus acrescentou que a KAI também já havia realizado testes semelhantes para trens de carga no túnel Garahan ao planejar operações gigantescas de trens de contêineres. Porém, como os fatores de segurança não foram atendidos na época, o plano acabou sendo ajustado.

“Quanto às especificações de instalação do SSNG, geralmente são adequadas e não há problemas. Existem pequenas diferenças no circuito. Aço inoxidável longo, especificamente a altura do SSNG, que é um pouco maior, cerca de 4,5 cm, em relação à série anterior. “O resto das dimensões permanecem as mesmas”, disse Agus.

“Portanto, são realizados testes para garantir que as operações são seguras e de acordo com as condições da infra-estrutura existente para garantir que as operações cumprem os padrões de segurança”, disse.