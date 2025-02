PT Timah First Viral Funcionário Honorer School Tratamento de conteúdo Use Tratamento de BPJs, Cidadãos: Sinta!

Yakarta, vivo – Há pouco tempo, o PT Timah TBK estava no Centro de Assistência Pública depois de um de seus funcionários, o DWI Citra Weni, também conhecido como Wenny Myzon, viral por fazer upload de vídeos que insultaram taxas de funcionários dos usuários da BPJS Health.

As últimas notícias, Wenny Myzon, foram demitidas ou finalizadas (PHK) por PT Timah Tbk. Isso foi revelado pela divisão de comunicação de Pt Timah, Anggi Siahaan.

Ele disse que essa decisão foi tomada como uma forma de firmeza da empresa para manter as regras e a ética do trabalho. Segundo ele, Pt Timah defende o valor da harmonia e o respeito mútuo no ambiente de trabalho.

“Depois de passar pelo processo de avaliação, podemos transmitir que o PT Timah TBK emitiu uma determinação com uma sanção de rescisão de emprego com a pessoa em questão”, disse Anggi, citado pelo Live of the Instagram Load @Fapats.indo Quinta -feira, 6 de fevereiro de 2025.

Lembre -se de que Wenny estava no centro das atenções depois de seu vídeo que sugeriu taxas virais nas redes sociais. No vídeo, ele foi visto em um tom subestimado e zombou das caudas do hospital no hospital.

Ele mencionou que os funcionários do Bumn ao obtiver prioridade dos serviços de saúde graças a diferentes seguros de BPJ. Esse ônus causou uma forte reação do público, que avaliou que a ação não era ética e degradou a dignidade dos trabalhadores honorários.

Nas redes sociais, muitos cidadãos receberam a decisão de PT Timah de demitir Wenny. Muitos deles comentaram e apoiaram as etapas estritas da empresa, que refletem as expectativas do público de que incidentes semelhantes não ocorrem no futuro.

“Sinta, parabéns por se juntar a BPJs, MBA, então você não é arrogante, MBA”. Escreva um comentário cidadão sobre a carga.

“Lições para todos nós, trabalho, todas as posições são depositadas apenas. Se você ainda estiver vivo na Terra, não seja arrogante”. Outros cidadãos disseram.