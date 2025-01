Puan tem certeza de que Prabowo e Megawati têm o mesmo desejo de se verem em breve.

Jacarta – O presidente do PDIP DPP, Puan Maharani, espera que o discurso sobre uma reunião entre o presidente Prabowo Subianto e a presidente geral do PDIP, Megawati Soekarnoputri, possa ser realizado em breve. Puan também acredita que as duas figuras têm as mesmas esperanças.

“Sim, senhor, todos temos as mesmas esperanças. Também acho que ambos definitivamente têm as mesmas esperanças de se encontrarem o mais rápido possível”, disse Puan à equipe de imprensa no Complexo do Parlamento, Jacarta, terça-feira, 21 de janeiro de 2025. .

Mesmo assim, Puan relutou em especular se a reunião poderia ser realizada no aniversário de Megawati, quinta-feira, 23 de janeiro de 2025.

 Prabowo Subianto e Megawati Soekarnoputri Semeja

O antigo ministro coordenador da capacitação humana e cultura explicou simplesmente que o aniversário de Megawati seria comemorado de forma simples e com participação familiar limitada.

“O plano, se Deus quiser, é que o aniversário seja comemorado apenas de forma limitada, apenas com a família. Enquanto isso, ainda estamos no início do ano novo, nós do DPR estamos apenas começando a trabalhar, o governo também ainda está funcionando, então é simples”, disse Puan.

Ao mesmo tempo, Puan descartou que a reunião Prabowo-Megawati também discutisse a posição política do PDIP. Puan argumentou que as reuniões de figuras estatais nem sempre estavam relacionadas com os interesses do grupo ou partido.

“Você sabe, as reuniões não precisam envolver questões políticas. Elas também podem ser apenas sobre amizade”, disse ele.