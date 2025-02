Publicação de dente: o réu recebe fiança

Um tribunal de Mysuru deu um vínculo condicional ao homem que foi reservado pela polícia de Udayagiri em Mysuru por publicar conteúdo depreciativo em redes sociais.

O advogado Bhaskar, que representou o réu satisfeito com Panduranga, disse aos jornalistas que o tribunal havia aceitado o pedido do título e emitiu ordens para sua libertação em uma garantia, alertando -o para não se render a um crime semelhante. O tribunal também ordenou que o réu concedesse cooperação completa à polícia na investigação do caso.