Publicações -chave na Comissão Médica Nacional de Vaga, diz RTI Response

Algumas posições -chave na Comissão Médica Nacional (NMC), a agência jurídica que regula os profissionais médicos e a educação médica no país, está vazia há alguns meses.

O NMC tem um presidente e um secretário, além dos membros do escritório, dos membros da parte do tempo e dos indicados. Seus conselhos autônomos, como o Conselho de Educação Médica de Pós -Pós -Graduação (PGMEB), o Conselho de Educação Médica de Pós -Graduação (UGMEB), o Conselho de Avaliação e Qualificação Médica (MARB) e o Conselho de Registro Ético e Ethical (EMRB) têm um presidente e dois inteiros . tempo e dois membros do tempo na parte. Esses funcionários do NMC assumiram o mais de 25 de setembro de 2020 e possuíam quatro anos ou 70 anos, o que quer que seja antes.

Respondendo a uma consulta da RTI do oftalmologista com sede em Kannur KV Babu, disse a Comissão em 3 de fevereiro que algumas das posições -chave, exceto a de seu presidente e presidente da PGMEB, ainda não foram preenchidas. As vagas são secretárias, NMC; Presidente e Presidente de Tempo e Membros Full -Time, UGMEB; Membros de tempo parcial e completo, PGMEB; Presidente e Presidente e Membros Completos, Marb; e Presidente e Membros de tempo e tempo completo, EMRB. Embora a Comissão tenha emitido uma notificação em agosto de 2024 para preencher essas posições, o procedimento ainda não foi concluído. A resposta da RTI disse que “o processo de nomeação de candidatos elegíveis para posições vagas no NMC está em consideração”. As autoridades também se recusaram a compartilhar detalhes dos nomes daqueles que solicitaram as várias publicações, dizendo que “pertence às informações de terceiros”.

“Embora alguns outros membros tenham concluído seu mandato depois de atravessarem a barra de idade obrigatória, a comissão havia convidado a solicitações para esses cargos em junho de 2023. No entanto, o processo foi concluído apenas em julho de 2024. O Ministério da Saúde e Bem -Estar Familiar da União Deveria ter convidado a solicitações para os cargos vagos em setembro de 2024 ”, disse o Dr. Babu. Em vez de funcionar como uma instituição autônoma que regula a educação médica, a Comissão é atualmente dirigida diretamente pelo governo do sindicato, disse ele.