Pulando no rio Bederah, homem de Medan vai embora e é encontrado morto

Enquanto isso, AO VIVO – Um homem chamado Arif Pranata (21) foi encontrado morto após pular no rio Bederah, distrito de Medan Marelan, cidade de Medan, Sumatra do Norte, na tarde de segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, por volta das 15h30 WIB.

Arif Pranata, um residente de Jalan Monel Anwar Gang Hidayah, vila de Terjun, distrito de Medan Marelan, cidade de Medan, estava nadando com seus amigos.

“Porém, infelizmente após pousar no rio, a vítima de repente pediu socorro, o amigo da vítima tentou pegar a mão da vítima. Porém, como a corrente do rio era bastante forte, isso fez com que a vítima desaparecesse imediatamente e fosse arrastada. pelo rio atual”, explicou o chefe do escritório de Medan Basarnas, Mustari, quarta-feira, 8 de janeiro de 2025.

 Basarnas durante a busca e evacuação de vítimas arrastadas pelo rio Bederah, cidade de Medan (documento Medan Basarnas). Foto: VIVA.co.id/BS Putra (Medan)

Mustari disse que seu partido recebeu relatos de que pessoas haviam sido arrastadas pelo rio, então Basarnas correu imediatamente para o local com equipamento para revistar e evacuar as vítimas.

“Desde a tarde de segunda-feira, a equipe de resgate de Medan Basarnas está procurando a vítima, realizando buscas usando barcos LCR desde o ponto de partida onde a vítima escorregou rio abaixo”, disse ele.

Mustari disse que o corpo da vítima que foi arrastada enquanto nadava no rio Bederah foi encontrado, a aproximadamente 1 km do local inicial onde a vítima foi arrastada na tarde de terça-feira, 7 de janeiro de 2025, às 17h55 WIB.

“A equipe evacuou imediatamente e levou a vítima, em um veículo de cabine dupla pertencente a Basarnas Medan, para a casa da vítima, que foi então entregue à família”, disse Mustari.

Quando o corpo da vítima foi encontrado, a operação de busca e evacuação foi oficialmente encerrada. Todo o pessoal e equipamento retornaram ao escritório de Medan Basarnas.