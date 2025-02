Pule o patrimônio líquido Bayless 2025: quanto dinheiro ganha?

Pule BaylessTambém conhecido como John Edward Bayless IIUm analista esportivo experiente conhecido por seu comentário ousado, causou interesse em seu Net Heritage em 2025. Com uma corrida que abrange décadas na mídia esportiva, Bayless foi estabelecido através de programas de televisão, jornalismo e debate. Muitos se sentem curiosos com o sucesso financeiro que alcançaram ao longo dos anos.

Neste artigo, aprofundaremos os detalhes dos ativos líquidos da Skip Bayless em 2025.

O que é os ativos líquidos de Skip Bayless em 2025?

Skip Bayless tem um patrimônio líquido estimado de US $ 17 milhões Em 2025.

Os ativos líquidos de Bayless em 2025 consistem em lucros de sua longa carreira na mídia esportiva, incluindo seu trabalho como colunista e comentarista. Ele é mais conhecido por seu comentário aberto sobre programas de debate, como não divulgados.

O que Skip Bayless faz para ganhar a vida?

Skip Bayless é um colunista e comentarista esportivo.

Mais recentemente, Skip Bayless compartilhou desconhecido Que eu não veria o meio de meio tempo de meia -pau 2025, apenas alguns minutos antes do desempenho de Kendrick Lamar em Nova Orleans. Ele disse que sua decisão estava por respeito a Lil Wayne, que acreditava que ele deveria ter sido escolhido em seu lugar.

Os lucros de Skip Bayless explicaram: Como o dinheiro ganha?

Skip Bayless ganha dinheiro de várias atividades profissionais.

Televisão – Bayless ganhou atenção nacional com as aparências na ESPN e na Fox Sports. Sua carreira decolou quando ele se tornou um painel de tempo completo no primeiro tiro, conhecido por seu ousado Tomas. Em 2016, a ESPN partiu para a Fox Sports, assinando um acordo para Skip e Shannon Coanfrerion: Indiscutable. Segundo relatos, seu contrato incluiu um bônus de assinatura de US $ 4 milhões e um salário anual que aumenta para US $ 7 milhões. Ele anunciou sua partida da Fox em 2024. Patrimônio da celebridade da rede)

Colunista – Antes da televisão, Bayless deixou sua marca como jornalista esportivo. Ele trabalhou para o Miami Herald, o Los Angeles Times e o Dallas Times Herald, ganhando vários prêmios do Texas Sports Sports of the Year. Mais tarde, ele escreveu para o Chicago Tribune e contribuiu para a Sports Illustrated. Seu trabalho de pesquisa ganhou um prêmio Eclipse em 1977.

Autor e outras empresas – Bayless também se beneficiou das vendas de livros, cobrindo questões esportivas e controvérsias. Ele também apareceu em documentários da ESPN, como Pony Excess e Herschel, junto com uma participação especial em Rocky Balboa.