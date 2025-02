Punjab AAP líder, seu amigo entre os seis anos preso pelo assassinato da esposa

Imagem usada para representação | Crédito da foto: The Hindu

A polícia na segunda -feira (17 de fevereiro de 2025) prendeu um líder local da AAP, seu amigo e quatro supostos assassinos contratados em relação ao assassinato de sua esposa, disseram as autoridades.

Lipsy Mittal (33), esposa de Anokh Mittal, foi morta no sábado por ladrões perto de uma vila aqui, disseram eles.

O incidente ocorreu quando Anokh e sua esposa Lipsy voltaram para casa depois do jantar em um hotel na estrada Ludhiana-Malerkotla, disse a polícia.

Inicialmente, ele havia dito à polícia que os ladrões os interceptaram no sábado, atacaram o casal com armas afiadas e fugiram com o carro.

O comissário de polícia Kuldeep Singh Chahal disse que o principal conspirador do assassinato acabou sendo o marido da mulher.

Chahal disse que a polícia prendeu o marido e o líder local do AAP Ankh Mittal (35), também um empresário e sua namorada de 24 anos.

A polícia disse que a esposa de Anakh descobriu que seu marido tinha um problema extraconjugal, após o qual o plano entrou em sua esposa com a noiva.

O comissário disse que, além de Anakh e sua namorada, quatro assassinos contratados: Amritpal Singh, também conhecido como Balli (26), Gurdeep Singh, também conhecido por Manni (25), Sonu Singh (24) e Sagardeep Singh, também conhecido como Teji (30)) preso .

Ele acrescentou que Amritpal, Gurdeep e Sonu são da vizinha Nandpur e Sagardeep é um morador de Dhandari Kalan. Enquanto isso, o chefão da gangue dos assassinos, Gurpreet Singh, também conhecido como Gopi, ainda é adotivo, disse ele.

Anokh prometeu pagar Rs 2,5 lakhs aos assassinos contratados e pagou Rs 50.000 com antecedência, disse o policial. Eles estavam em andamento mais investigações, disse a polícia.