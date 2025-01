Punjab criará centro de operações de segurança para melhorar a segurança cibernética

Com o objetivo de fortalecer a infraestrutura de segurança cibernética do Estado, melhorando os mecanismos de defesa do cenário digital, o governo de Punjab decidiu estabelecer um Centro de Operações de Segurança (SOC) para garantir a proteção da infraestrutura crítica de TI, incluindo vários aplicativos e sites do governo estadual.

A decisão a esse respeito foi tomada na reunião do Conselho de Governadores da Sociedade de Governança Eletrônica do Estado de Punjab (PSeGS), presidida por Aman Arora, Ministro das Reformas de Governança, na quinta-feira (16 de janeiro de 2025) em Chandigarh.

Arora disse que com a implementação do SOC, que será criado a um custo de Rs 42,07 milhões, Punjab se tornará um dos estados mais proeminentes no norte da Índia, com capacidades de segurança cibernética de ponta. “Na era digital, as ameaças cibernéticas são cada vez mais sofisticadas e generalizadas, pelo que a necessidade de estabelecer um Centro de Operações de Segurança (SOC) para o Estado foi aumentando. “Isso nos permitirá monitorar, detectar e responder a incidentes de segurança cibernética em tempo real para proteger nossa infraestrutura crítica de TI”, disse ele.

Após esta reunião, o Ministro realizou uma videoconferência com todos os Vice-Comissários (DC) para discutir e rever as principais reformas e estratégias de governação para melhorar ainda mais a prestação de serviços aos cidadãos. Reformas adicionais de governança do secretário-chefe, Vikas Pratap, garantiu ao ministro que o departamento está comprometido em fornecer serviços eficientes e descomplicados ao público, de maneira transparente, para aumentar a transparência e a eficiência na prestação de serviços aos cidadãos. A reunião também contou com a presença, entre outros, do Secretário Especial da Receita, Harpreet Sudan.